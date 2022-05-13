Наказ про обстріл мирних українців "Смерчами" віддавав сумнозвісний генерал росії - CNN

Високопоставлений службовець окупаційної армії двічі керував угрупуванням російських військ у Сирійській Арабській Республіці

Один з генералів російської федерації, який керував кривавими звірствами у Сирії, віддав смертельні накази бомбардувати мирних жителів України касетними бомбами.

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Про те, що російський генерал-майор Олександр Журавльов, командувач Західного військового округу росії віддавав накази на обстріли цивільного населення "Смерчами" вдалося дізнатися розслідувачам закордонного порталу "CNN" під час відвідин багатостраждального міста Харкова.

Як інформує видання, 11 ракет "Смерч", якими окупаційна армія російської федерації обстрілювала мирний український Харків упродовж 27 та 28 лютого, були випущені 79-ою артилерійською бригадою. Вона знаходиться в одному з населених пунктів Бєлгородській області. Саме ця бригада підпорядковується безпосередньо генералу-полковнику Олександр Журавльову. Російський військовослужбовець керував однією з найжорстокіших військових операцій рф у Сирії.

Олександр Журавльов

Окрім того, посилаючись на військових експертів "CNN" відзначає, що Журавльова позиціонують в росії, як єдиного офіцера, який має повноваження віддавати наказ про ракетну атаку "Смерч" у своєму окрузі, адже це високоцінна зброя, яка потребує старшого підпорядкування.

Нагадаємо, що окрім Журавльова, який мав безпосереднє відношення до бойових дій у Сирії, мирні українські міста бомбардував і російський пілот Красноярцев, який також обстрілював Арабську Республіку. Літак російського льотчика збили українським ППО неподалік Чернігова, а самого пілота взяли у полон.