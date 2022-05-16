Україна втратила близько 23% залізничної мережі, - Мінінфраструктури

З початку повномасштабного військового вторгнення армія держави-терориста росії знищила 6,3 тис. км головних українських колій, що дорівнює близько 23% від усієї мережі. Ворог також пошкодив 23 573 км автодоріг, 289 автомобільних та 41 залізничних мостів.

Такі дані оприлюднив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час Міжнародної Конференції "Європа Карпат" у польському місті Красичин. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Враховуючи це, ми змушені оперативно перебудовувати нашу логістичну систему. Наразі працюємо над забезпеченням ланцюгів доставки вантажів, змінюємо напрямки торговельних потоків через блокаду українських морських портів та втрату близько 23% залізничної мережі", — сказав Кубраков.

Він зазначив, що ворог свідомо знищує цивільну інфраструктуру України. Обсяг задокументованих збитків вже сягнув понад 90 млрд доларів і продовжує зростати з кожним днем війни.

Міністр інфраструктури подякував європейським партнерам за допомогу у відновленні логістичних ланцюжків України, особливо в питанні гуманітарних вантажів.

"Ми вже маємо бездозвільний проїзд для перевізників, а також на території Польщі працює низка логістичних хабів для ефективного керування перевезеннями. Впевнений, що з такою підтримкою перемога неминуча" — додав Кубраков.

В Мінінфраструктури очікують, що європейські країни і далі допомагатимуть у налагодженні логістики та візьмуть участь у відбудові транспортної інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що обсяги автоперевезень пального через Польщу зросли у 15 разів.