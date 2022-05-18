Тимошенко: Програма Президента "Велике будівництво" стоїть на паузі, але вона існує навіть під час війни

В Новій Одесі Миколаївської області за програмою Президента "Велике будівництво" через війну не добудували Троїцький міст – до завершення залишався лише місяць. З початком війни багато мостів було підірвано, аби зупинити ворога.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю НВ розповів, що програма "Велике будівництво", яку він координує, досі існує, хоча й стоїть на паузі. Але відбудова мостів, а тепер і будівництво об’їзних споруд і житла, яке втратили українці через агресію росії, триває.

Як зазначає видання, 100-метровий міст в Новій Одесі, названий Троїцьким, до війни встигли завершити майже на 90%. Для завершення робіт потрібно 45 млн грн. Зараз функціонує тимчасова об'їзна дорога, по якій йде автомобільний транспорт, але вона не витримує великих навантажень.

"Треба з військовими поговорити. Міст же монолітний, а якщо його, не дай боже, доведеться підривати? І тоді запитання — навіщо зараз витрачати ці гроші?", — каже Тимошенко.

Він розповів, що у перші дні після деокупації Київської, Чернігівської областей, найперше завдання було зробити проїзди на тих ділянках, де мости були зруйновані.

"Ми пішли за такою логікою: як тільки ДСНС розмінувало територію, військові давали добро, щоб ми робили туди проїзд, окрім декількох ділянок. Ми одразу починали відсипати проїзди, щоб можна було проїжджати. Це тимчасове рішення. У нас небагато локацій, де ми робимо постійне рішення. Це, наприклад, Стоянка (під Києвом). Але ми поки не поспішаємо з відбудовою постійних мостів, тому що розуміємо, — йде війна", — сказав він.

Щодо Троїцького мосту, Тимошенко зазначив, що ОП ще буде спілкуватися з військовими. Якщо залишити міст недобудованим, подушка, яка вже насипана, буде розсипатися. Тому треба вирішити: чи виділити кошти і добудувати, якщо військові дозволять. Або не виділяти кошти, і користуватися тимчасовим переїздом.

"Але щодо постійних рішень, ми зараз займаємося тільки проєктуванням. Щоб як тільки прийде мир в Україну, ми одразу могли відбудовувати, а не чекати проєктування, експертизи і так далі", — заявив заступник керівника ОП.

Раніше Тимошенко в інтерв’ю телеканалу "Рада" повідомив, що закордонні партнери України готові долучатися до відновлення зруйнованих міст, насамперед – фінансово.