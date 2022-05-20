ЄС профінансує реконструкцію двох КПП на Буковині

На Буковині завдяки коштам Євросоюзу незабаром завершиться реконструкція двох контрольно-пропускних пунктів: "Дяківці" та "Красноїльськ". Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук після зустрічі на міжнародному пункті пропуску "Порубне-Сірет" українських та румунських посадовців.

За словами Осачука, багаторічний процес будівництва цих КПП зрушився з місця завдяки зусиллям на дипломатичному рівні, роботі митної служби, а також підтримці Президента України та Європейського Союзу.

Він зазначив, що першочергове фінансування ЄС буде направлене на добудову та повноцінне відкриття пунктів пропуску з українського боку, другий етап – розбудова інфраструктури для вантажівок.

Очільник Буковини подякував румунським колегам за підтримку України та надання прихистку українцям.

"В Україні тривають кровопролитні бої. Ми відчуваємо підтримку наших сусідів. Не забудемо, як три місяці тому Румунія прихистила тисячі українських біженців, захистивши їх від російської агресії та смерті, — сказав він. — Бажаю нам, щоб набуття Україною статусу країни-кандидата на членство у ЄС ознаменувалося відкриттям двох пунктів перетину кордону".

Як повідомив раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, на сьогодні через автомобільні пункти пропуску Україна експортує основний обсяг продукції з високою доданою вартістю.