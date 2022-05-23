Офіційний євро стрімко дорожчає, "чорний" призупинився: що з доларом на 23 травня

Валютні курси, що були встановлені НБУ, почали підвищуватися, а от "чорний" ринок частково призупинив зростання валютних розцінок

Після недовготривалого затишшя у вихідні євро знову повернувся до зростання. У понеділок, 23 травня, Національний банк України встановив його курс на рівні 30,91 гривні. Це на 15 копійок більше у порівняння з попереднім днем.

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На "чорному ринку", згідно з інформацією Мінфіну, неофіційна ціна на євро у продажу трохи зменшилася — сьогодні він коштуватиме 39,80 грн відносно вчорашніх 40,00 грн. Ціна на купівлю не змінилася — 38,30 грн.

Що стосується "чорних" розцінок на американський долар, то вони почали "падати". Купівля — 37,00, продаж — 38,30 грн.

Вартість долара та інших валют на чорному ринку

В українських банках, долар США також продовжує стояти на місці. Його курс у понеділок буде становити 29,25 грн.

Курс євро став трохи більшим. Національний банк України встановив його на рівні 30,92 грн.

Курс євро та долара у банках України на 17 травня

Не залишились на місці і інші європейські валюти. До прикладу польський злотий 23 травня зросте в ціні до 6,67 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, експерти пророкують стабілізацію розцінок на іноземні курси валют вже найближчим часом. В обмінниках ціні також вирівняються.