Повна економічна інтеграція в ЄС є шляхом до безпеки в Україні – Свириденко

Україна має стати повноправним членом ЄС і провести повну економічну, енергетичну та торговельну інтеграцію з країнами союзу. Це означитиме перемогу на економічному фронті та шлях до безпеки, заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Вона наголосила, що Україна очікує отримати статус кандидата у члени ЄС вже в наступному місяці, і здатна виконати всі умови для вступу набагато швидше, ніж це прогнозують скептики.

Другим важливим пунктом Свириденко назвала повний доступ України до ринків G7 та ЄС до 2030 року.

"Ми сподіваємося, що уряди цих держав наслідуватимуть приклад Великобританії, ЄС та Канади, які скасували мита на наступні 12 місяців. А також на те, що ці ринки лишатимуться відкритими в довгостроковій перспективі", – говорить міністерка.

Також вона заявила про намір уряду зробити акцент на подальшому розвитку чотирьох ключових галузей: військово-промислового комплексу та аерокосмічної промисловості, металургії та машинобудування, сільського господарства та харчової промисловості, а також ІТ-індустрії.

Свириденко зазначила, що для розвитку цих галузей країна готова забезпечити інвесторів дешевою електроенергією та сировиною для подальшої переробки.

"Ще одна наша перевага – безпечна і швидка логістика: не довше 72 годин до Західної Європи та ніч до Центральної і Східної Європи. Зараз завдання України – створити сприятливе середовище для бізнесу, забезпечити захист прав власності та верховенство права. Ми готові прийняти всі законодавчі акти, які допоможуть нам досягти цих цілей", – додає вона.

Нагадаємо, Свириденко під час форуму закликала країни Європи та Азії негайно ввести повне ембарго на імпорт і експорт з росією та припинити всі ділові стосунки з агресором.