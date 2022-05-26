"Чорний" долар почав просідати: свіжі розцінки на валюту 26 травня

Євро та злотий частково просіли у ціні

У четвер, 26 травня, Національний банк України встановив ціни на валюту приблизно на тому ж рівні. Американський долар залишився стабільним і зберіг значення на відмітці у 29,25 гривні. А от європейська валюта пішла вниз у порівнянні з учорашнім днем, і сьогодні коштуватиме 31,18, що на 16 копійок менше, аніж у середу.

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На "чорному" ринку ситуація також змінилася. Як передає "Мінфін", "чорні" долар США та євро почали зменшуватися в ціні. Так, упродовж сьогоднішньої доби американський долар на продаж коштуватиме 36,60 гривень, купівля обійдеться у 36,00 грн. Європейська валюта також трохи просіла — продаж євро у четвер 38,80 грн, а от купівля — 38,00 гривень.

Курс долара та євро на чорному ринку 26 травня

За даними головного банку країни, 26 травня курс гривні щодо євро зріс на 16 копійок. Щодо долара курс національної валюти залишається на тому самому рівні.

Курс валют 26 травня у банках країни

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні один з провідних українських банків "ПриватБанк" повідомив клієнтів про поновлення двох важливих послуг, робота яких була призупинена на початку повномасштабного вторгнення росії. З 25 травня українці знову матимуть змогу придбати товар у розстрочку або отримати кредитний ліміт.