"Чорний" долар почав просідати: свіжі розцінки на валюту 26 травня
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Євро та злотий частково просіли у ціні
У четвер, 26 травня, Національний банк України встановив ціни на валюту приблизно на тому ж рівні. Американський долар залишився стабільним і зберіг значення на відмітці у 29,25 гривні. А от європейська валюта пішла вниз у порівнянні з учорашнім днем, і сьогодні коштуватиме 31,18, що на 16 копійок менше, аніж у середу.
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На "чорному" ринку ситуація також змінилася. Як передає "Мінфін", "чорні" долар США та євро почали зменшуватися в ціні. Так, упродовж сьогоднішньої доби американський долар на продаж коштуватиме 36,60 гривень, купівля обійдеться у 36,00 грн. Європейська валюта також трохи просіла — продаж євро у четвер 38,80 грн, а от купівля — 38,00 гривень.
За даними головного банку країни, 26 травня курс гривні щодо євро зріс на 16 копійок. Щодо долара курс національної валюти залишається на тому самому рівні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні один з провідних українських банків "ПриватБанк" повідомив клієнтів про поновлення двох важливих послуг, робота яких була призупинена на початку повномасштабного вторгнення росії. З 25 травня українці знову матимуть змогу придбати товар у розстрочку або отримати кредитний ліміт.