Тимошенко: Волонтерський центр “Оборона Полтави” став потужним осередком фронтового тилу

Більше сотні волонтерів центру Громадського руху "Оборона Полтави" цілодобово працюють, аби доставляти критично необхідний провіант та ліки військовим та цивільному населенню, в тому числі до окупованих регіонів України. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Бажання допомогти об’єднало тисячі людей по всій країні – владу, бізнес та волонтерів. Ми всі працюємо на один результат!", — сказав Тимошенко.

Центр, який створили ще з перших днів повномасштабного російського вторгнення, зібрав мешканців Полтави та області навколо єдиної мети — забезпечити безперебійну роботу фронтового тилу.

"Саме сюди приїжджають тисячі людей в пошуках прихистку, рятуючись від бойових дій", — зазначив заступник керівника ОП.

Волонтерський центр працює відразу за кількома напрямами: тут шиють спорядження для військових, плетуть маскувальні сітки, опікуються відділенням тактичної медицини та мережею складів, які акумулюють в собі гуманітарну продуктову допомогу. "Оборона Полтави" має і власний логістичний відділ — він займається пошуком транспорту для перевезення вантажів.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що для зручної координації та доставки гуманітарних вантажів уряд запустив сервіс Help.gov.ua.