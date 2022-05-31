Укравтодор розчистив 506 км комунальних вулиць та державних доріг деокупованої Київщини

Дорожники Київської області станом на кінець травня розчистили 506 км комунальних вулиць та доріг державного значення від наслідків російської військової агресії. Про це повідомили на Facebook-сторінці Укравтодору.

"Дорожники розчищають розміновані вулиці Бучі, Ірпеня, Макарова, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Гостомеля та с. Озера від згорілої техніки, бруду та повалених дерев. Аби забезпечити належний проїзд проводиться ліквідація ямковості, поновлення розмітки та знаків. 264 км розчищено, але роботи в цих населених пунктах не припиняємо, зокрема, вивозимо тонни будівельного сміття", — йдеться у повідомленні.

В Укравтодорі також наголосили, що на дорогах державного значення дорожні бригади щоденно прибирають сміття та ґрунт з дороги, скошують траву, ремонтують металеве бар'єрне огородження та знаки, проводиться аварійний ямковий ремонт, прибирання автопавільйонів та зупинок. Загалом розчищено 242 км доріг міжнародного, регіонального та територіального значення.

Окрім цього, у регіоні забезпечено проїзд 19 тимчасовими переправами, які зведені у найкоротші терміни для забезпечення сталого транспортного зв'язку постраждалих населених пунктів зі столицею.

Як раніше повідомляв заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, на Київщині поблизу села Стоянка відкрили один з проїздів на дорозі Київ – Чоп для вантажних автомобілів.