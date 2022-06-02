Дані даркнет-магазину з продажу наркотиків "Гідра" були передані правоохоронцям України

Вважається, що сайт "Гідра" був розробкою спецслужб Кремля

У квітні 2022 року німецькі спецслужби зупинили діяльність найвідомішого в даркнеті магазину з продажу наркотиків та зброї сайту "Гідра".

"Гідра" була нелегальним торговим майданчиком із найвищим оборотом у світі, пишуть "Українські новини".

Тільки за 2020 рік через сайт було здійснено продаж на загальну суму не менше 1,23 мільярда євро.

"Гідра" функціонувала протягом як мінімум семи років. Ресурс займався не лише посередництвом під час продажу наркотиків. За повідомленнями німецьких силовиків, через цей даркнет-сайт також йшов продаж персональних даних та підроблених документів.

У ході розслідування з'ясувалося, що на "Гідрі" було зареєстровано понад 17 мільйонів користувачів з усього світу, зокрема 19 000 активних продавців нелегальних товарів та послуг.

Вважається, що сайт "Гідра" був розробкою спецслужб Кремля.

Успішна операція в Німеччині здобула несподівано швидке продовження в Україні.

Німеччина передала силовикам України доступ до матеріалів, отриманих в результаті арешту сайту, що призвело до того, що в країні почалися затримання громадян країни, які причетні до його роботи.

Джерела у МВС повідомляють, що це лише перша хвиля дій силовиків.

Оперативники мають намір якнайшвидше з'ясувати, хто з українців представляв інтереси сайту на території країни, і в чому саме ці інтереси виражалися. Окремий інтерес для слідства становить відмивання через сервера "Гідри" доходів, отриманих злочинним шляхом. Завдяки спільним діям спецслужб Німеччини та України у "Гідри" не залишилося шансів зберегти свій злочинний бізнес.