фсб спрацювала сама проти себе: у СБУ пояснили провал росії в Україні

Через те, що росіяни не перевіряли дані, котрі надавала українська агентура, "визволення" пішло не по плану

Російські спецслужби вкладали величезні гроші у підривну роботу в Україні та доповідали вищому керівництву сумнівну інформацію про те, що українці не можуть дочекатися на так званий "порятунок" від "нацистів". Враховуючи, що зазвичай така інформація не перевірялася, росіяни були шоковані шаленим опором українців, коли прийшли на землі Батьківщини зі своїм "русским миром".

Про це під час свого інтерв'ю для видання "Главком" розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. За його словами, ті кошти, які спецслужби рф вкладали у підготовку підґрунтя до вторгнення в Україну, вони самі ж і розкрадали. Це і пояснює їх зацікавленість у доповіданні президенту путіну дані про свою нібито високу ефективність і про те, що українці чекають на "порятунок" із квітами.

"росіяни не дуже перевіряли інформацію від своєї української агентури. Кожен з цих агентів мав різні завдання: хтось мав працювати як ДРГ, хтось – як агент впливу, а хтось – був уповноважений на інформаційну війну. До речі, особливо цінних агентів повідомили про майбутнє вторгнення. Їм рекомендували виїхати за кордон або в безпечні місця, вивезти родини", — пояснив він.

Речник СБУ також додав, що один з політтехнологів Медведчука, якому нещодавно оголосили про підозру у державній зраді, поділив Україну на п’ять зон за ступенем лояльності і подібних звітів росією було отримано дуже багато. Саме російська фсб утворила для влади рф таку собі ілюзію підтримки, у що сама ж і повірила. Мова йде про те, що спецслужби розраховували, що їх діяльності сприятимуть на місцях, проте цього не відбулося.

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"Коли вони побачили шалений опір українців, думаю, самі були здивовані. А план не спрацював, зокрема, і тому, що українська спецслужба не дала російським агентам розгорнутися. Багатьох ми вели ще до війни, а з її початком запрацював суворий контррозвідувальний режим, який допоміг стабілізувати ситуацію", — пояснив Дехтяренко.

Також представник відомства додав, що говорити про те, що Україна виграла війни з росією ще дуже рано, проте стверджувати, що СБУ переграла російську фсб точно можна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представникам СБУ вдалося викрити агентурну мережу фсб в органах державної влади України, серед яких співробітники Секретаріату Кабінету міністрів та Торгово-промислової палати.