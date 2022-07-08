Atlas Online — #рашагудбай рятує музичне літо та допомагає ЗСУ

Ведучими заходу стануть топові українські коміки та волонтери

Українське фестивальне літо складно уявити без музичного вайбу Atlas Weekend на ВДНГ у Києві. Але цього року війна змінила не лише наші плани на відривні вечірки, вона змінила наші уподобання, пріоритети та нас самих.

Найзірковіші музиканти, топові локації, нестримні розваги – все це маємо відкласти до нашої перемоги. Але Atlas не зупиняється у своєму прагненні зробити українців щасливими, тільки тепер до цієї місії додається ще одна – допомога Збройним силам України.

У 2022-му Atlas переходить в онлайн та збирає друзів на фестиваль під як ніколи актуальним девізом #рашагудбай.

Разом з організаторами атмосферу онлайн-свята буде створювати незмінний партнер Atlas Festival – компанія Parimatch.

Ведучими заходу стануть топові українські коміки та волонтери – хлопці з проєкту "Леви на джипі" Валентин Міхієнко, Андрій Лузан та Микола Зирянов. Вони відповідатимуть за настрій вечора та зустрічатимуть найкращих українських музикантів, які наживо заспівають в ефірі Atlas Online.

Хедлайнером фестивалю цьогоріч буде VERKA SERDUCHKA. Найенергійніший та найпозитивніший бенд України виступить на особливій сцені "Раша гудбай" та неодмінно запалить кожного.

Протягом всієї прямої трансляції Atlas Online буде відбуватися збір коштів на потреби ЗСУ. Збирають на 50 портативних електростанцій для зарядки дронів, рацій, планшетів та інших приладів в польових умовах. Донатити для хлопців та дівчат на передовій можна буде у будь-який зручний спосіб. Кожен донат наближає нашу перемогу.

Також організатори запланували благодійний аукціон, одним з лотів якого стануть фірмові рукавички з автографом українського боксера, чемпіона світу в хевівейті та Амбасадора відповідальної гри Parimatch Олександра Усика.

Під час ефіру відбудеться ще й розіграш унікальних подарунків, за частину з яких вже можна поборотися на офіційних сторінках фестивалю в соцмережах.

Тож, не пропустіть унікальну подію та можливість допомогти героїчним українським воїнам:

10 липня, 17.00, пряма трансляція на YouTube-каналі Atlas Festival та на телеканалі MEGOGO.

Фестивалимо та допомагаємо разом! Все буде Україна!