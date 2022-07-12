"Будуть тобі вантажівки". Тищенко пообіцяв Кіму купити автомобілі для фронту

Заступник голови фракції "Слуга народу", народний депутат Микола Тищенко звернувся до голови Миколаївської військової адміністрації Віталія Кіма. Зокрема він пообіцяв купити автомобілі для захисників на півдні України.

Про це Тищенко написав у своєму Facebook.

"Ти казав, що Миколаєву потрібні вантажівки, щоб більше насипати російським під***сам. Вони в тебе за тиждень будуть. Вчора у Парижі ми зібрали 5 мільйонів для наших хлопців, що воюють на півдні. Хоча, дивлячись на ситуацію, швидше за все, ці машини допомагатимуть нам звільняти Херсон! Дякую нашому МЗС, дякую Тіні Кароль, дякую Фредеріку Бегбедеру та десяткам французьких бізнесменів, які прийшли та підтримали Збройні сили України", — написав Тищенко після проведення благодійної вечері в Парижі, на якій йому вдалося зібрати близько 5 мільйонів гривень.

Благодійна вечеря в Парижі стала другим подібним заходом у рамках проекту Charity dinners, який організовує благодійний фонд "Дорога миру" Миколи Тищенка та його дружини Алли Барановської.

Перша вечеря пройшла у Празі і на ній зібрали понад 2 мільйони гривень. Усі заходи реалізуються за підтримки Міністерства закордонних справ України.

У рамках паризького аукціону розігрувалися речі із "українським характером". Їх Тищенко збирав у всій Україні.

Найдорожчим лотом стала гітара із зображеннями захисників "Азовсталі" у Маріуполі. Її продали більш як за мільйон гривень. Цей музичний інструмент є арт-об’єктом, що символізує сміливість та непереможну відвагу українських воїнів. Сам інструмент виготовлений компанією, яка створює гітари для багатьох відомих музикантів. Наприклад, групі U2.

Окрім гітари, на аукціоні було реалізовано інші цінні подарунки. Наприклад, лімітовані марки серії Zaтонув чи Vтопився особисто від Миколи Тищенка пішли з молотка за 722 000 грн. До речі, дизайн марки розробила студентка третього курсу Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Олександра Кузьменка. Її тираж лише 1000 примірників.

Найбільш ексклюзивним лотом стала марка з "Російським військовим кораблем", зроблена зі знищеного бронетранспортера росіян. Залізну пластину з фірмовим гравіюванням через Миколу Тищенка передав голова миколаївської ОВА Віталій Кім. "Залізну марку" продали 541 500 грн.