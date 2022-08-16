Parimatch Foundation та Міносвіти підписали меморандум про співпрацю для розвитку освітнього процесу в Україні

Parimatch Foundation вже понад три роки працює в таких напрямках, як освіта, спорт, соціалізація

Підвищення компетентностей та навичок освітньої діяльності, впровадження нових сервісів в освітній процес, вдосконалення інклюзивної системи освіти, поліпшення ментального та фізичного здоров’я дітей та молоді, а також популяризації впровадження сучасних програм та методик. Над цим разом працюватимуть Міністерство освіти і науки України та міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation відповідно до меморандуму, що був підписаний сьогодні, 16 серпня 2022 року.

Другий рік поспіль МОН та Фонд укладають меморандум про співпрацю. Ключовою метою є підвищення компетентностей педагогічних працівників, зокрема працівників фізичного виховання, вдосконалення методик їх роботи з учнями, особливо з дітьми з особливими освітніми потребами.

— Підписання меморандуму відкриває додаткові можливості для розвитку інклюзивно-ресурсних осередків, підвищення ефективності якості освіти, зокрема шляхом модернізації закладів освіти, впровадження в них організації освітнього процесу з використанням новітніх технологій. Нині МОН та міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation готуються до презентації діджитал-платформи "Active Youth", розробленням якої займались майже рік. Цей спільний проєкт має на меті розвиток фізичної культури та спорту в закладах освіти завдяки поліпшенню організації спортивних подій, формуванню звітності, результатів та рейтингів зі спортивних змагань. Це значно спростить роботу фахівців фізичної культури, тренерів, а також допоможе зробити наочним розвиток фізичної культури в Україні", — зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Parimatch Foundation вже понад три роки працює у таких напрямках, як освіта, спорт, соціалізація. Фонд підтримує заклади освіти України та вчителів фізичної культури, створюючи для дітей умови для занять спортом, як на уроках фізичної культури та поза ними. Міжнародний благодійний фонд піклується про дітей, розкриваючи їхній потенціал через спорт. Відтак у своїй діяльності Фонд особливу увагу приділяє освітнім продуктам, які покликані допомогти вчителям, освітнім управлінцям, батькам і опікунам опанувати необхідний інструментарій, який допоможе зробити заняття фізичною культурою корисними, цікавими, інклюзивними та ефективними для дітей. Завдяки курсам та вебінарам, вчителі розвивають свої навички, що робить уроки ще більш цікавими, а контент різноманітнішим. Такий підхід дозволяє ще більше дітей залучити до фізичної та рухової активності.

Реалізація спільних проєктів з Міністерством освіти і науки в Україні дозволить значно збільшити кількість навчальних програм та інших активностей для педагогічних працівників, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, спрямованих на підвищення мотивації та впровадження нових методик навчання.

— Фонд активно підтримує державні ініціативи та пропонує свою допомогу у напрямку розвитку освіти й спорту. Розуміючи, що наразі більшість державних коштів спрямовані на захист країни, ми підставляємо своє плече та беремо на себе значну частину витрат для підтримки дітей та їх батьків, що потребують допомоги. З початком повномасштабного вторгнення на запит МОН ми облаштовували спальні місця у закладах освіти, які стали шелтерами для вимушено переміщених осіб. Системно надсилали для подальшої підтримки гуманітарну допомогу. Наразі Фонд передає в освітні заклади спортивний інвентар. Кожен набір адаптований для модульної системи за НУШ (Нової Української Школи), та містить все необхідне сучасне спорядження для уроків фізкультури, занять спортом та проведення активного дозвілля. Підписання меморандуму розширить кількість наших спільних проєктів, направлених на покращення здоров'я та добробуту суспільства, — зазначає президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

— Фонд активно підтримує державні ініціативи та пропонує свою допомогу у напрямі розвитку освіти та спорту. Розуміючи, що більшість державних коштів спрямовано на захист країни, ми підставляємо своє плече і беремо на себе значну частину витрат для підтримки дітей та їхніх батьків, які потребують допомоги. З початком повномасштабного вторгнення на запит МОН ми облаштовували спальні місця у навчальних закладах, які стали шелтерами для вимушено переміщених осіб. Системно надсилали для подальшої підтримки гуманітарну допомогу. Фонд передає до освітніх установ спортивний інвентар. Кожен набір адаптований для модульної системи з НУШ (Нової Української Школи) та містить все необхідне сучасне спорядження для уроків фізкультури, занять спортом та проведення активного дозвілля. Підписання меморандуму розширить кількість наших спільних проектів, спрямованих на покращення здоров’я та добробуту суспільства, – зазначає президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Катерина Білоруська.