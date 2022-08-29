Favbet Foundation передав для ЗСУ ще 2 дрони DJI Mavic 3
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Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів ЗСУ два дрони DJI Mavic 3 combo.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
"З вашою допомогою ми зможемо якісніше нищити ворога — за допомогою дронів ми зможемо коректувати роботу своєї артилерії, роботу нашого гранатометного взводу та підвищити свою боєздатність", — заявили воїни ЗСУ у своєму відеозверненні.
Крім того, за підтримки Favbet Foundation військовослужбовці отримали також два тепловізори та три перископи для виконання бойових завдань.
Як повідомлялося, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проектів орієнтовано на допомогу країні та армії.
Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.