Favbet Foundation передав для ЗСУ ще 2 дрони DJI Mavic 3

Благодійний фонд Favbet Foundation передав одному з підрозділів ЗСУ два дрони DJI Mavic 3 combo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

"З вашою допомогою ми зможемо якісніше нищити ворога — за допомогою дронів ми зможемо коректувати роботу своєї артилерії, роботу нашого гранатометного взводу та підвищити свою боєздатність", — заявили воїни ЗСУ у своєму відеозверненні.

Крім того, за підтримки Favbet Foundation військовослужбовці отримали також два тепловізори та три перископи для виконання бойових завдань.

Як повідомлялося, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проектів орієнтовано на допомогу країні та армії.

Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.