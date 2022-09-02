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Favbet передав чергову партію рацій для ЗСУ

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Favbet передав чергову партію рацій для ЗСУ Новина оновлена 02 вересня 2022, 13:04

Збройні сили України отримали чергову партію рацій та засобів зв'язку за сприяння Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Рації доставлені в один з підрозділів на Донецькому напрямку. У складі саме цього підрозділу Україну захищає співробітник компанії Favbet.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни за підтримки Favbet Foundation Збройні сили України отримали вже 15 автомобілів.

Як повідомлялося, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

Сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні і армії. Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.