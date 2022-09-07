45 дітей Конятинської громади на Буковині долучилися до програми "Спортивний наставник"

Програма Фонду Parimatch Foundation "Спортивний наставник" покликана розвивати впевненість, а також фізичні та соціальні навички дітей завдяки спорту

Міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation, основна діяльність якого до початку воєнних дій в Україні була спрямована на реалізацію освітніх та спортивних програм для дітей, поступово відновлює їх для маленьких українців з різних регіонів країни. Основна мета Фонду в умовах сьогодення — підтримувати суспільство, залучаючи дітей до спорту, фізичної та рухової активності, спонукаючи їх до розвитку та самореалізації через спорт, комунікацію з однолітками та отримання нових навичок.

За підтримки Чернівецької ОВА, Департаменту освіти та науки Фонд продовжує реалізовувати свою діяльність у регіоні. Зокрема відтепер програма Фонду "Спортивний наставник" буде доступна для дітей Конятинської територіальної громади. Програма орієнтована на допомогу дітям, незалежно від їхніх життєвих обставин, розвивати впевненість, а також фізичні та соціальні навички завдяки спорту.

Конятинська територіальна громада не випадково була обрана для запуску тут програм Фонду. Команда Parimatch Foundation була вражена бажанням місцевих жителів займатися спортом, які самостійно побудували стадіон у скелі. Діти, що проживають у громаді, майже щодня за будь-якої погоди долають по 4 км в горах, аби тренуватися разом з улюбленим тренером, який у свою чергу приїздить сюди за 200 км.

6 вересня представники Parimatch Foundation разом з відомими спортсменами та тренерами завітали до села Семакова, Конятинської громади, де урочисто привітали дітей з початком нового навчального та спортивного року, оголосили про старт програми "Спортивний наставник" та занять з футболу, волейболу та дзюдо.

В спортивних програмах взяли участь 45 дітей громади віком від 6 до 16 років, серед них і діти соціально незахищених категорій, які до цього не мали можливості повноцінно займатися спортом та руховою активністю. Всі діти мали змогу одразу зануритися в тренувальну атмосферу. Повноцінне заняття з розминкою та ігровою практикою для них провели відомі в минулому українські футболісти, волейболісти, дзюдоїсти, а нині тренери Богдан Федірчик, Степан Мойсюк та Юрій Терновий.

На стадіоні, де проходили тренування, обладнали локації для проведення спортивних активностей за різними видами спорту. Також на зустріч та тренування з дітьми були запрошені видатні спортсмени Чернівецької області, а саме чемпіони світу, майстри спорту України:

Іван Штеф’юк — заслужений тренер України з рукопашного бою, головний тренер Національної збірної України з універсального бою, майстер спорту з панкратіону;

Олег Мандрик — майстер спорту України міжнародного класу з рукопашного бою, 2- кратний Чемпіон світу з рукопашного бою, 2-х кратний Чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон України та володар кубка України;

Петро Раца — почесний суддя Національної категорії, майстер спорту, чемпіон світу;

Іван Вацкан — Президент Федерації волейболу, суддя І категорії;

Тарас Мандрик — майстер спорту України міжнародного класу з рукопашного бою, 2-х кратний чемпіон світу, 5 разовий чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон та володар кубків України, 3-х разовий чемпіон кубка президента України з рукопашного бою серед спецпідрозділів і військових формувань надважкій ваговій категорії;

Петро Стратейчук — Президент Федерації України з текволі, засновник даного спорту.

Нові учасники програми "Спортивний наставник" поспілкувались з зірками спорту, взяли автографи та отримали настанови від своїх кумирів. Для юних спортсменів день видався незабутнім та надовго запамʼятається, як активний та насичений старт навчального року.

Директор представництва міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation в Україні Вадим Місюра привітав присутніх з початком запуску програми "Спортивний наставник".

— Коли ми перший раз потрапили до Конятинської громади, побачили бажання дітей займатися спортом, бажання тренерів приїжджати сюди з Чернівців — вони не могли залишити нас байдужими. Ми відразу почали обговорювати кількість створення спортивних груп, адже підтримка бажання навчатись та займатись спортом — місія нашої команди. І ми щиро раді, що разом нам це вдалось. Наша програма "Спортивний наставник" сьогодні діє в 15 регіонах України, і нам приємно, що в Чернівецькій області, саме з Конятинської громади починається ця робота. Наші воїни борються за майбутнє наших дітей, а наше з вами завдання зробити все, щоб допомогти тут і місцевим органам, і людям, які тут проживають, і дітям, і громаді. Ми будемо сильні і ми будемо перемагати.

"Спортивний наставник" — це комплексна програма, місія якої підвищити фізичну активність дітей, прищепити їм любов до здорового способу життя, зацікавити у високих результатах, подолати схильність до антигромадської поведінки та агресії та запобігти психологічним та емоційним розладам.

Окрім програми "Спортивний наставник" Parimatch Foundation Фонд також запустив освітній курс "Кризова психологічна допомога" для психологів ІРЦ, які працюють з сімʼями та дітьми, які мають травматичний досвід, спричинений наслідками війни. Проєкт на Буковині був реалізований з експертами Ізраїльської коаліції травм при підтримці Департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА. Мета — поділитися з українськими психологами дієвими техніками кризової допомоги, що необхідні при роботі з особами різних вікових категорій під час війни. Відтак 32 психологи ІРЦ та закладів освіти Чернівецької області вже працюють з дітьми, в тому числі ВПО за новою методикою.