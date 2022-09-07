Укр

45 детей Конятинской ТГ на Буковине присоединились к программе "Спортивный наставник"

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Программа "Спортивный наставник" ориентирована на помощь детям независимо от их жизненных обстоятельств Новость обновлена 07 сентября 2022, 16:46
Программа "Спортивный наставник" ориентирована на помощь детям независимо от их жизненных обстоятельств

Программа Фонда Parimatch Foundation "Спортивный наставник" призвана развивать уверенность, а также физические и социальные навыки детей благодаря спорту

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation, основная деятельность которого в начале военных действий в Украине была направлена ​​на реализацию образовательных и спортивных программ для детей, постепенно восстанавливает их для маленьких украинцев из разных регионов страны. Основная цель Фонда в сегодняшних условиях — поддерживать общество, привлекая детей к спорту, физической и двигательной активности, побуждая их к развитию и самореализации через спорт, коммуникацию со сверстниками и получение новых навыков.

При поддержке Черновицкой ОВА, Департамента образования и науки Фонд продолжает реализовывать свою деятельность в регионе. В частности, теперь программа Фонда "Спортивный наставник" будет доступна для детей Конятинской территориальной громады. Программа ориентирована на помощь детям независимо от их жизненных обстоятельств, развивать уверенность, а также физические и социальные навыки благодаря спорту.

Конятинская территориальная громада неслучайно была выбрана для запуска программ Фонда. Команда Parimatch Foundation была поражена желанием местных жителей заниматься спортом, самостоятельно построившим стадион в скале. Дети, проживающие в общине, почти каждый день в любую погоду преодолевают по 4 км в горах, чтобы тренироваться вместе с любимым тренером, который в свою очередь приезжает сюда за 200 км.

6 сентября представители Parimatch Foundation вместе с известными спортсменами и тренерами посетили село Семаково, Конятинской громады, где торжественно поздравили детей с началом нового учебного и спортивного года, объявили о старте программы "Спортивный наставник" и занятиях по футболу, волейболу и дзюдо.

В спортивных программах приняли участие 45 детей общества от 6 до 16 лет, среди них и дети социально незащищенных категорий, которые до этого не имели возможности полноценно заниматься спортом и двигательной активностью. Все дети могли сразу погрузиться в тренировочную атмосферу. Полноценное занятие с разминкой и игровой практикой для них провели известные в прошлом украинские футболисты, волейболисты, дзюдоисты, а ныне тренеры Богдан Федирчик, Степан Мойсюк и Юрий Терновой.

На стадионе, где проходили тренировки, оборудовали локации для проведения спортивных активностей по разным видам спорта. Также на встречу и тренировки с детьми были приглашены выдающиеся спортсмены Черновицкой области, а именно чемпионы мира, мастера спорта Украины:

Иван Штефьюк — заслуженный тренер Украины по рукопашному бою, главный тренер Национальной сборной Украины по универсальному бою, мастер спорта по панкратиону;

Олег Мандрик — мастер спорта Украины международного класса по рукопашному бою, 2-х кратный Чемпион мира по рукопашному бою, 2-х кратный Чемпион Европы, многократный чемпион Украины и обладатель кубка Украины;

Петр Раца – почетный судья Национальной категории, мастер спорта, чемпион мира;

Иван Вацкан – Президент Федерации волейбола, судья I категории;

Тарас Мандрик — мастер спорта Украины международного класса по рукопашному бою, 2-х кратный чемпион мира, 5 разовый чемпион Европы, многократный чемпион и обладатель кубков Украины, 3-х разовый чемпион кубка президента Украины по рукопашному бою среди спецподразделений и военных формирований сверхтяжелой весовой категории;

Петр Стратейчук — Президент Федерации Украины по текволе, основатель данного спорта.

Новые участники программы "Спортивный наставник" пообщались со звездами спорта, взяли автографы и получили наставления от своих кумиров. Для юных спортсменов день выдался незабываемым и надолго запомнится как активный и насыщенный старт учебного года.

Директор представительства международного благотворительного фонда Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра поздравил собравшихся с началом запуска программы "Спортивный наставник".

— Когда мы впервые попали в Конятинскую громаду, увидели желание детей заниматься спортом, желание тренеров приезжать сюда из Черновцов — они не могли оставить нас равнодушными. Мы сразу начали обсуждать количество созданных спортивных групп, ведь поддержка желания учиться и заниматься спортом – миссия нашей команды. И мы искренне рады, что вместе нам это удалось. Наша программа "Спортивный наставник" сегодня действует в 15 регионах Украины, и нам приятно, что в Черновицкой области именно с Конятинской громады начинается эта работа. Наши воины борются за будущее наших детей, а наша с вами задача сделать все, чтобы помочь здесь и местным органам, и проживающим здесь людям, и детям, и общине. Мы будем сильны, и мы будем побеждать.

"Спортивный наставник" — это комплексная программа, миссия которой повысить физическую активность детей, привить им любовь к здоровому образу жизни, заинтересовать в высоких результатах, преодолеть склонность к антиобщественному поведению и агрессии и предотвратить психологические и эмоциональные расстройства.

Кроме программы "Спортивный наставник" Parimatch Foundation Фонд также запустил образовательный курс "Кризисная психологическая помощь" для психологов ИРЦ, работающих с семьями и детьми, имеющими травматический опыт, вызванный последствиями войны. Проект Буковины был реализован с экспертами Израильской коалицией травмы при поддержке Департамента образования и науки Черновицкой ОВА. Цель – поделиться с украинскими психологами действенными техниками кризисной помощи, которые необходимы при работе с лицами разных возрастных категорий во время войны. Следовательно, 32 психолога ИРЦ и учебных заведений Черновицкой области уже работают с детьми, в том числе ВПЛ по новой методике.

Теги:
#Буковина #Parimatch Foundation #Спортивный наставник