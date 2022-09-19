Як утеплити квартиру зсередини в хрущовці або багатоповерхівці: кілька практичних порад

До робіт з утеплення можна приступати після підготовки стін

У зв’язку з попередженням влади про можливі перебої з опаленням через спроби російського ворога зруйнувати ракетами критичну інфраструктуру країни багато українців активно замислюються про те, як утеплити житло до настання холодів.

Турбує це питання і мешканців "хрущовок" та панельних багатоповерхівок, яких залишилося чимало як у столиці, так і в інших містах. Як відомо, у таких будинках промерзання стін – звичайне явище, яке може стати величезною проблемою у разі відключення теплопостачання.

Найнадійніший спосіб захистити своє житло від холоду та згубного впливу конденсату – правильно утеплити стіни, які промерзають, пише 100realty.UA.

Підготовка стін

Спершу необхідно видалити шпалери і прибрати стару фарбу або хоча б подряпати, щоб максимально знизити ефект пароізоляції. Стару побілку треба змити. Потім стіни потрібно ретельно просушити. Для цього кімнату досить добре провітрити.

Підготовка стін

У просушеній кімнаті, вилучивши плінтуса, проклеюють кути та стики стін із підлогою. Для цього використовують самоклеючу тканину-серпянку або будь-яку тканину, поверх якої наноситься шар герметика. Тоді у місцях стиків утворюється необхідний пароізоляційний шар. Якщо в стиках між панелями є щілини та тріщини, їх потрібно закласти. Дрібні тріщини крупним планом гіпсом або цементним розчином. Для щілин глибиною до 3 см підійде монтажна піна. Глибокі — забивають клоччям, а зверху промазують гіпсом або наносять шар піни.

Приступаємо до утеплення

Після того як зроблено все вище вказане, потрібно приступати безпосередньо до самого утеплення стін. Як утеплювач краще використовувати жорсткі плити з пінополістиролу, мінеральної або скловати. Однак дуже важливо, щоб товщина шару утеплювача не перевищувала 3 см, а густина була не більше 100 кг на кубічний метр. Інакше стіна намокатиме.

Перед тим як кріпити утеплювач, стіни поділяють на секції дерев’яними рейками на шурупах з дюбелями. Потім приклеюють утеплювач: клейовий розчин наносять у вигляді контурної смуги по краю внутрішньої поверхні плити і приставляють її до стіни. Починають установку плит зверху, а щоб вони щільно приставали до стіни і добре трималися, ширина секцій повинна бути менше ширини утеплювача (приблизно на 1-2 см).

Утеплення стін

Утеплені стіни найчастіше обшивають гіпсоволокнистими або гіпсокартонними плитами, що прикріплюються на шурупах до рейок. Єдиний міну такого утеплення – зменшення площі кімнати.

Якщо ж ви не хочете з’їсти утеплювачем частину життєвого простору, тоді краще вдатися до утеплення фасаду кімнати. В цьому випадку всі роботи проводяться із зовнішнього боку стін, що дозволяє не тільки заощадити на житловій площі, а й уникнути наслідків ремонту у квартирі (тимчасова незручність, будівельний пил та бруд).

Але утеплити фасад у багатоповерховому будинку самостійно зробити практично неможливо, для цього потрібно буде звернутися до фахівців.

Нагадаємо, що для утеплення житла взимку можна використовувати навіть "бабусин" спосіб — звичайний килим на підлогу. Він не тільки допоможе не остигати повітрям, а й зігріє ноги. А якщо в килимі буде вставка фольгованого ізолону – його можна класти навіть на бетон, килим залишиться теплим. Для тих, кому по кишені ремонт, можна зробити водяну або електричну теплу підлогу, використавши її як опалення будинку.