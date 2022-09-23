Метінвест Політехніка розпочинає навчання: завершено перший набір студентів

Студенти навчатимуться дистанційно за дуальною системою освіти, поєднуючи теорію та практику на підприємствах Групи Метінвест

Незважаючи на війну й окупацію Маріуполя, перший в Україні недержавний гірничо-металургійний університет Метінвест Політехніка завершив перший у своїй історії набір студентів на всі освітні програми бакалаврського та магістерського рівня. 19 вересня понад 350 студентів розпочали навчання за сучасними інженерно-технічними спеціальностями.

Група Метінвест мала намір відкрити в Маріуполі університет з ультрасучасним кампусом, який би не поступався найкращим технічним вишам світу. Проте будівництво призупинила війна й тимчасова окупація міста. Попри всі перешкоди, керівництво вирішило зберегти університет, зберегти мрію про "Політехнику майбутнього", і надати студентам можливість здобути освіту європейського рівня в Україні.

Компанія запустила роботу Метінвест Політехніки в режимі комбінованого онлайн- та офлайн-навчання, дотримуючись усіх заходів безпеки для студентів і викладачів.

Акціонер Групи Метінвест Рінат Ахметов:

- Нам потрібна перемога України на всіх фронтах. І ми її мусимо кувати щодня та у всьому. Для перемоги в економіці Україні потрібні висококласні фахівці, які будуватимуть нашу батьківщину. Саме таких фахівців готуватиме Метінвест Політехніка. Вірю, що університет стане центром об’єднання людей, яким небайдужа доля Маріуполя та України. Після нашої перемоги ми обов’язково повернемося до Маріуполя та добудуємо найсучасніший дім для найсучаснішого вишу.

Що робив виш від початку війни

Університету вдалося практично повністю зберегти свій професорсько-викладацький склад. У перші місяці повномасштабного вторгнення виш не лише продовжив готуватися до навчання на ліцензованих освітніх програмах для бакалаврів і магістрів, а й відновив тренінги та курси підвищення кваліфікації за сімома напрямами для співробітників Метінвесту.

До того ж у Метінвест Політехніці розробили нові освітні програми, які поєднуватимуть декілька спеціальностей та дадуть змогу підготувати мультикомпетентних інженерів-лідерів для реалізації проєктів із відновлення і відбудови української промисловості та інфраструктури міст загалом.

Хто й на кого вчитиметься

Понад 150 студентів вступили на освітні програми бакалаврського рівня першого та другого курсів, а майже 200 людей здобудуть кваліфікацію магістра. Найбільш привабливими для навчання першокурсників виявилися металургія, комп’ютерні науки, автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології, а також охорона праці. Найпопулярніші магістерські освітні програми – комп’ютерні науки та цифровий інтелект, аудит та консалтинг безпеки праці, металургія сталі та інтелектуальні системи управління у ГМК.

Серед вступників до Метінвест Політехніки – випускники коледжів і ліцеїв, працівники підприємств Метінвесту із Запоріжжя, Покровська, Кам’янського та Кривого Рогу, а також маріупольці й авдіївці, які через війну залишили свої домівки.

Ректор університету Метінвест Політехніка Олександр Поважний:

- Перший набір для будь-якого університету навіть у мирних умовах – це завжди непросто. А коли вступники через війну перебувають у стані невизначеності і стресу – взагалі надскладне завдання. Але завдяки нашій професійній команді, потужній підтримці Групи Метінвест і прагненню надати українцям можливість здобути сучасну інженерно-технічну освіту, перший набір на всі без винятку освітні програми бакалаврського і магістерського рівня до Метінвест Політехніки здійснено. І це краще за будь-які слова доводить, що люди вірять у Метінвест Політехніку, своє професійне майбутнє і в майбутнє всієї України.

Як відбуватиметься навчання

Наразі студенти навчатимуться дистанційно за дуальною системою освіти, поєднуючи теорію і практику на підприємствах Групи Метінвест.

Освітні програми максимально орієнтовані на підтримання високого рівня практичної підготовки в умовах, коли на онлайн-заняття через складну безпекову ситуацію припадає більша частина часу. Зокрема, практичні, розрахункові та лабораторні роботи проводитимуться за тематикою та на матеріалі реальних виробничих процесів. Студенти виконуватимуть завдання, з якими вони стикатимуться у своїй майбутній професійній діяльності. До освітнього процесу залучатимуть співробітників підприємств Метінвесту, практиків, міжнародних та вітчизняних експертів.

Після закінчення першого семестру найкращі студенти отримають стипендії. Також керівництво Групи Метінвест призначатиме іменні стипендії тим, хто бере участь в освітніх та наукових проєктах, у роботі з операційних покращень, отримує високі відзнаки за навчання за обраною спеціальністю.

Генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков:

- Старт навчання у Метінвест Політехніці свідчить про те, що насамперед ми дотримуємося своїх планів попри всі надскладні виклики часу. А кількість охочих здобути сучасні інженерно-технічні професії дає віру в те, що незабаром українська промисловість матиме висококласних спеціалістів. А також у те, що ми обов’язково відновимо заводи, відбудуємо міста і зробимо Україну центром надсучасних інженерних технологій, де майбутнє є у кожного, хто хоче навчатися, творити та перемагати.

Що далі

У найближчих планах університету – приєднання до міжнародної ініціативи з розвитку інженерної освіти СDIO, яка навчає працювати за принципом "задумуй-розробляй-впроваджуй-управляй".

До реалізації освітніх програм вже залучено дослідників та експертів з Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Польща), Montanuniversität Leoben і К1-Меt (Австрія). Надалі планується налагодити освітнє та наукове партнерство з профільними університетами Європи, Америки та Південно-Cхідної Азії.

Метінвест Політехніка – це університет майбутнього, який надає нові широкі можливості для молоді. Університет заснувала Група Метінвест у червні 2020 року. Головна мета проєкту – поява в Україні вищої освіти європейського рівня. В університеті зможуть навчатися люди, які обрали для себе затребувані на ринку праці технічні спеціальності. Найкращим студентам Група Метінвест гарантує перше робоче місце, фінансову та інші мотивації.