Зима без світла та газу: чим можна опалити житло

Підготовку до зими варто розпочати вже зараз

Майбутня зима може виявитися найбільш складною в історії України, оскільки через постійні обстріли російськими окупантами мирних міст під удари може потрапити критична інфраструктура. А це загрожує українцям залишитися без світла та газу, а отже, і без тепла.

Як говориться в матеріалі "24 канали", про те, як обігрівати себе взимку, варто подумати вже сьогодні, хоча способів насправді не так вже й багато.

У плані самостійного обігріву велику перевагу мають приватні будинки, які мають відразу кілька варіантів.

Найбюджетніший і, напевно, найпопулярніший з варіантів є встановлення буржуйки. Вона відносно дешева і проста в установці, але має свої мінуси. Наприклад, вона вимагає багато палива і не може довго зберігати тепло.

Печі та каміни спочатку призначалися для опалення всього будинку та можуть використовувати вугілля, дрова та пелети, проте для отримання тепла в будинку вогонь треба підтримувати постійно.

Твердопаливні котли є найдорожчим варіантом, але здатні довго утримувати тепло в будинку. Для роботи деяких з них потрібна електрика, тому про всяк випадок доведеться запастися генератором, а також паливом до нього.

У багатоквартирних будинках змінити вид опалення не так і просто, а тому там можна використовувати лише електрообігрівачі, що не є найкращим варіантом у разі відсутності електрики. Тому жителям міст можна порадити лише запастися спиртовими, газовими чи гасовими пальниками, або туристичними грілками.

Оскільки до зими залишається кілька місяців, то провести утеплення всього будинку навряд чи вдасться, в кращому випадку можна встигнути змінити вікна і утеплити вхідні двері.