Як обрати зимову куртку: нюанси, які варто знати

Тепла куртка захистить від морозів, але варто вибирати її до погоди в вашому регіоні

Зимова куртка може стати стильним елементом гардероба як для жінок, так і для чоловіків. Але в зимовому одязі головне — його утеплювальні якості.

"Телеграф" зібрав основні нюанси при виборі зимової куртки, на які варто звернути увагу. Тут важливо не тільки обрати фасон чи колір, а й матеріал виготовлення.

Як обрати зимову куртку

Звернути увагу на наповнювач

Найпростіший та найдешевший варіант — синтепон. Він відомий вже понад півстоліття як не алергійний, легкий та практичний матеріал. З мінусів — його не можна прати в машинці чи прасувати гарячою праскою. Якщо дбайливо доглядати — куртка слугуватиме вам роками. На зиму варто обирати більш щільний варіант з позначкою щільності 250-350. Матеріал позначається на хлястику як polyester.

Пух — еталонний натуральний матеріал для зимового утеплення до появи такого різномаїття штучних. Теплий і комфортний він відрізняється більшою вагою та може викликати проблему у алергиків. Але варто знати, що виробів повністю з пуху не існує — оптимальний варіант співвідношення пуху 80-90%, а пера 20-10%. Саме перо не дає пуху повністю скататися в грудочки. Варто звернути увагу і на пружність пуху — fill power (F. P.). Він має бути не нижче 550. Це забезпечує повернення в початкову форму після стискання

Холофайбер — матеріал легкий і з чудовими теплоізоляційними властивостями. Він дуже пружний і відновлює форму швидко, а ще "дихає" і не накопичує воду. Зносостійкий, швидко сохне і вироби з нього можна прати в машинці. Він був би ідеальним, якби не але — в сильні морози не зігріє на гідному рівні. Більше підходить до "європейської" зими, які і ізософт.

Ізософт

Мембранний матеріал, трохи дорожчий за холофайбер, але відрізняється вмінням витримати дуже низькі температури і сильний вітер. Варто зауважити, що мембрана буває різної щільності. Чим вона вища, тим комфортніше в морози. Максимальна щільність — 600 г на кв.м. Варто зауважити, що він сам по собі не гріє, але здатний захистити від вітру і зберегти тепло.

Термофін

Матеріал на основі біологічного волокна, що здатне теплоізолювати та відштовхувати воду. Такий матеріал використовується в туристичних куртках. Підходить для різної погоди і відрізняється легкістю.

Синтепух — синтетичний аналог пуху. Швидко висихає, не вбираж пил і відомий зносостійкістю. Вироби гарно вентилюється і можуть відновлювати форму. Синтепух здатний витримати 25 градусів морозу.

Тінсулейт

Один з найкращих синтетичних утеплювачів — легкий, теплоізоляційний, не комкається. Його використовували для курток космонавтів. Єдиний недолік і одночасно перевага — теплоізоляція. В морози вона актуальна, та при теплі ззовні організм може перегріватися.

Обрати правильний фасон

Капюшон та кармани можуть не тільки додати цікавих деталей, а й стати добрим утеплювачем в холодну пору року. Варто звернути увагу на ті моделі, де капюшон відстібається — буде легше при пранні. Якщо він оздоблений хутром — особливо. Аби краще зберігати тепло манжети і них куртки мають бути наче в'язані "резинкою". Якщо це подовжена куртка — знизу обробки може і не бути. Також корисно, аби і ньому була підстьожка або так звана "майка" з утеплювача — додатковий захист від вітру та морозу для тіла.

Що перевірити при покупці

Куртка має бути достатньо легкою, щоб її можна було прати власноруч. Наповнювач в виробі має бути розподілений рівномірно і не висмикувався на швах. Зовнішній шар має бути зносостійким, вологовідбиваючим та якісним. Слід перевірити всі молнії та застібки на якість.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що серед трендів зими 2023-2023 — яскраві кольори. Але варто подумати і що буде під курткою — в Фінляндії не радять використовувати хлопок, а обрати вовну.