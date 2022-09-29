Спосіб зігрітися зимою, який набирає популярність: як вибрати електропростирадло
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Вони швидко нагріваються і не сушать повітря
Цієї зими в українських домівках стане холодніше, ніж зазвичай, тож люди починають готуватися до морозного періоду вже зараз. Серед дуже зручних способів зігріву взимку є електропростирадло — незамінна річ, яка зробить ночі теплішими та спокійнішими.
Простирадло з підігрівом — це обігрівач для ліжка, яке зекономить на опаленні та не зробить повітря в кімнаті сухим. Його можна використовувати такж як ковдру чи матрац.
Серед основних переваг такого виду обігріву є:
- швидке нагрівання;
- підтримка встановленої температури протягом всієї ночі;
- низьке споживання електроенергії;
- не сушить повітря;
- підтримка пожежної безпеки;
- легкий у транспортировці.
При виборі електропростирадла слід звернути увагу на такі моменти:
- безпека. Сучасні електропростирадла працюють на низькій напрузі 12/24 Вольт і не несуть жодної небезпеки здоров'ю. Небезпечними є простирадла старого зразка з напругою 110 вольтів, але зараз їх не виробляють. Елетропростирадло повинно мати автовідключення;
- розмір. Для двоспального ліжка підійде розмір — 200х170 та 185х150, для полуторного ліжка – 150 х 80 та 130х70. Воно повинно стелитися нижче рівня подушки, тому і є коротшим за довжину ліжка. Можна також покласти полуторний розмір поперек на двоспальне ліжко;
- матеріал виготовлення. Матеріал може бути як натуральним, так і синтетичним. Найзручнішими будуть ті, що зроблені з поліаміду, полікотону, флісу чи поліестеру. За ними дуже легко наглядати;
- час нагріву. Зазвичай електропростирадла нагріваються за 20-40 хвилин, але ті, що є сучаснішими і дорожчим можуть нагрітися за 1-2 хвилини.
Електропростирадла не слід використовувати людям, які мають новоутворення, вагітним, людям з варикозним розширенням вен. Експерти рекомендують так вкладати простирадло, аби воно не нагрівало голову та область серця.
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