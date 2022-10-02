Буржуйка на 25 поверсі не допоможе: як пережити холодну зиму у великому місті

У приватному будинку пережити зиму простіше, ніж у місті

Українцям обіцяють найскладнішу зиму в історії, а багато наших співгромадян уже почали збирати запаси на холодний сезон. Однак у спробі подбати про свій комфорт людям не варто забувати про те, що у багатоповерхівці у великому місті пережити зиму буде складніше, ніж у приватному будинку.

Як йдеться у матеріалі "Вікна", президент Центру глобалістики Стратегія XXI Михайло Гончар нагадав, що умови в кожному з міст можуть сильно відрізнятися, проте є й спільні риси.

"Якщо щось трапляється у великому місті, ніяка буржуйка на 25 поверсі багатоповерхівки не допоможе. І дрова туди тягати ніхто не буде, і генератор на балконі не поставиш", — говорить він.

Експерти кажуть, що у разі екстраординарних умов у містах, які близькі до фронту, їх жителям варто серйозно задуматися про евакуацію та не ризикувати у спробах пережити холод в екстремальних умовах.

Інструктор з виживання, керівник спеціалізованої школи Білі вовки Сергій Білоус зазначив, що якщо ви хочете залишитися взимку у місті, то варто заздалегідь подбати про наявність:

ліхтарика та додаткових батарей до нього;

газової лампи для приготування їжі;

запасу серветок (вологих та сухих).

Він підкреслив, що якщо місто залишиться без світла, то воно автоматично залишиться і без води, а тому варто потурбуватися про створення запасу їжі. При цьому продукти варто брати ті, які не вимагають багато води для приготування, як каша швидкого приготування та консервації.

При цьому варто подбати та про інші потреби, а саме:

мати багато відер для сміття і пакетів, а ще краще викопати у дворі яму для нечистот. При цьому зробити це варто до того, як настануть морози;

запастись сонячними панелями, які дозволять зарядити пристрої при блекауті;

за наявності в будинку котла або генератора варто запастися паливом до них;

перевірити стан проводки в будинку з урахуванням того, що взимку багато хто користуватиметься обігрівачами.

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