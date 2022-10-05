Теплий одяг і не тільки: чим варто запастись на зиму на випадок перебоїв із теплом

Українцям прогнозують складну зиму

На тлі російського вторгнення українців попередили про можливі перебої з опаленням і світлом, а тому багато хто вже почав шукати необхідні речі, які дозволять перенести зиму більш просто та комфортно.

Як повідомляє Hromadske, в першу чергу необхідно подбати про наявність теплого одягу, при цьому не тільки того, в якому ви збираєтеся виходити на вулицю, але і того, в якому можна ходити вдома.

Сюди потрапляють теплі штани, светр, піжама тощо.

Хорошою порадою буде обзавестися парою комплектів термобілизни, що зазвичай використовується для походів у гори. Воно відмінно відводить вологу і зберігає тепло, проте після кожного використання його треба прати, так що корисно буде придбати відразу два комплекти. Його виготовляють із натуральних та синтетичних тканин, але перевагу рекомендується віддати вовняному. Єдиний мінус у термобілизни – його вартість.

Електричні ковдри також допоможуть комфортніше пройти холодний сезон, вони дозволять розігріти ліжко перед сном та спати у комфорті.

Для екстрених ситуацій також рекомендується придбати термоковдру, ця річ виглядає як велике полотно з фольги. Зазвичай вони використовуються рятувальниками та лікарями, але також популярні у туристів за те, що добре зберігають тепло.

Спеціалізований термопосуд теж буде гарним варіантом для екстремальних ситуацій. Простий термос зможе зберегти їжу чи напої гарячими у разі виникнення аварійних ситуацій.

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