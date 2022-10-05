Амуніція, автівки і металошукачі - що передав Parimatch для ЗСУ у вересні

Лише за вересень обсяги допомоги Parimatch сягнули 10 мільйонів гривень

З перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну Parimatch розгорнув системну та всебічну підтримку ЗСУ – від закриття нагальних потреб в амуніції до передачі високотехнологічного обладнання на передову. Компанія знаходить ресурси й для підтримки важливих гуманітарних ініціатив. Тільки у вересні об'єми допомоги Parimatch сягнули 10 мільйонів гривень.

Левова частина коштів пішла на закупівлю 395 одиниць якісної та сучасної амуніції, 4 металошукачі, оптичні прилади та дрони. Крім того, компанія передала ЗСУ 26 автівок та медичні аптечки. Усі перераховані ініціативи передусім направлені на збереження життя і здоров'я українських захисників, які сміливо та самовідданого захищають територіальну цілість України.

"У всіх наших ініціативах, зосереджених довкола підтримки армії, ми керуємося однією мотивацією – допомогти тим, хто боронить Україну. Це – наш пріоритет роботи в тилу. Продовжуємо робити все, що від нас залежить, і навіть більше, щоб прискорити наближення перемоги", – додала Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

У вересні компанія також долучилася до надання благодійної допомоги, спрямованої на гуманітарні цілі. Зокрема, підтримала громадську організацію "Жінки зі сталі", створену родичками військових, які опинилися в полоні, зникли безвісти або загинули. А також – направила грошову допомогу Міністерству соціальної політики в розмірі 1,2 мільйонів гривень на поточні гуманітарні потреби українців.