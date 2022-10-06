Чи треба робити запас продуктів на зиму: міністр дав пораду

Міністр АПК дав пораду щодо запасів на зиму

Через російське вторгнення жителі нашої країни вже почали готуватися до складної зими, у тому числі проводячи утеплення та готуючи запаси продуктів харчування. Втім, в українському уряді закликають у цьому питанні не веслувати всі, а покладатися на здоровий глузд.

Як повідомив в інтерв’ю "Головкому" міністр аграрної промисловості України Микола Сольський, питанням формування запасів харчові продукти на зиму люди ставлять завжди, так було до війни, так було і до пандемії.

"Є якийсь, скажімо так, здоровий підхід до запасів — я раджу діяти в рамках цього здорового глузду", — сказав він.

Він зазначив, що ніхто у світі не здатний спрогнозувати, якими будуть ціни на харчові продукти протягом найближчих трьох місяців, проте зрештою все буде визначено ринковим фактором.

При цьому він зазначив, що Україна має значні запаси продуктів харчування, а пропозиція значно перевищує попит. Наприклад, ціни на зерно для виробників хліба в нашій країні нижчі, ніж у Європі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які продукти найкраще підійдуть для створення запасів на зиму, а також як правильно їх зберігати.

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