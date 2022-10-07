Готуємося до складної зими в умовах війни: як утеплити підлогу житла на першому поверсі

Холодна підлога – не тільки джерело постійного дискомфорту, а й поширення плісняви у квартирі

У зв’язку з попередженням влади про можливі перебої з подачею тепла в квартири, а також варварськими діями та намірами окупантів руйнувати об’єкти критичної інфраструктури багато українців кинулися утеплювати житла, заклеюючи вікна та нарощуючи товщину стін.

При цьому мало хто замислиться про те, щоб утеплити підлогу квартири. Але ж із практики відомо, що навіть у довоєнний час багато українців намагалися не купувати квартири на першому поверсі через холодну підлогу. По неутепленыій бетонній підлозі неприємно ходити без взуття навіть по товстому килиму, крім того, така підлога стає постійним джерелом цвілі, яка поширюється за відсутності опалення.

Про те, як вирішити проблему із вогкістю та холодною підлогою квартири на першому поверсі, розповідає ресурс pidloga.ua.

Для того, щоб успішно утеплити підлогу першого поверху в будинку чи житловій квартирі рекомендується виконати підготовку до цього процесу. Стіни та підвал під житловим приміщенням необхідно обстежити та виявити всі потріскані, сколоті ділянки та пробоїни. Ці ушкодження усуваються застосуванням цементної суміші, цегли або монтажної піни. Зберегти тепло у квартирі також допоможе часткове закриття вентиляційних віддушин у підвалі та використання пароізоляції.

Типи утеплювальних матеріалів бувають рідкими, сипучими, блоковими, блоковими та рулонними.

До рідких матеріалів відноситься утеплювальна суміш пеноізол. Матеріали сипучого типу — це керамзит, пінопластова суспензія і тирса. Найчастіше використовують керамзит, так як цей матеріал має довговічність і забезпечує теплоізоляцію, проте здатний поглинати вологу. Такий матеріал краще використовувати, переконавшись у повній герметичності перекриттів. Блокові утеплювачі виробляються у вигляді пінополістиролу – міцного та безпечного матеріалу. До рулонних типів матеріалів належить мінеральна вата, пробка та утеплювачі із шаром фольги.

Визначившись із вибором утеплювальних матеріалів, можна переходити і до самого утеплення.

Утеплення підлоги

У ході виконання цього завдання існує певний алгоритм дій: перевірка та усунення дефектів основи підлоги; зняття старого настилу та очищення поверхні; встановлення гідроізоляційного матеріалу; монтаж каркаса обрешітки з дерев’яних брусків та лагів.

Після цього можна займатися укладанням мінвати або пінополістиролу, укладанням попередньої підлоги – дошки або фанери, а також інсталяцією фінішного покриття для підлоги.

Додаткову теплоізоляцію в квартирі забезпечить м’який ковролін або підлога з натуральної деревини. Килимові настили повністю закривають підлогу, створюючи затишок у житловому приміщенні. Такий вид настилів дозволяє ходити по кімнаті без взуття, не побоюючись холоду. Натуральні види ковроліну найбільш безпечні та екологічні.

Не менш практичним покриттям вважається підлога з натурального дерева. Найдешевший варіант дерев’яного покриття – ламінат, який легко монтувати та демонтувати за потреби. Цілісне покриття з масиву забезпечить тривалу експлуатацію, а також прикрасить дорогий інтер’єр квартири або будинку. Паркет дозволить оформити квартиру в солідному стилі, надавши приміщенню вишуканості та респектабельності. У порівнянні з синтетичними дерев’яні настили мають велику перевагу. Такі покриття виготовляються з натуральних порід деревини та безпечних матеріалів, що не викликають алергічну реакцію.

"Завдяки дерев’яній підлозі квартира стане набагато затишніше і тепліше", — резюмує автор порад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чим утеплити балкон та як це правильно зробити.