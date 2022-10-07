Комфорт та затишок гарантований: які речі незамінні у холодній квартирі

Є речі, які дозволять пройти зиму комфортніше

Через російське вторгнення українцям обіцяють складну зиму, і хоч синоптики запевняють, що суворих морозів цього року не буде, проте перебої з опаленням можуть принести дискомфорт. Тому мешканцям нашої країни рекомендують подбати про себе та обзавестися всім необхідним заздалегідь.

Як йдеться у матеріалі НВ, цього року у квартирах обіцяють температуру близько +18 градусів, що хоч і не критично, але може принести неприємні відчуття тим, хто "не товаришує" з холодом.

Тому є речі, які дозволять зігрітися і до того ж додадуть інтер’єру трохи затишності.

Плед з рукавами може забезпечити тепло і комфорт, але при цьому дозволить виконувати роботу або читати книги не розкриваючись і не втрачаючи тепло.

Мохнаті килимки дозволять знизити відчуття холоду від дотику босими ногами до підлоги. Хоч багато хто від них відмовився, але все ж таки не дарма старше покоління воліло застилати підлоги килимами і навіть вішати їх на стіни.

Грілка-іграшка стане незамінним предметом, якщо в будинку мешкають маленькі діти, але також допоможе і дорослим. Наприклад, з її допомогою можна швидко позбутися ознобу.

Штори із щільної тканини допоможуть не лише закрити вікно від цікавих сусідів, а й дозволять скоротити витік тепла та стануть на перешкоді на шляху холодного повітря.

Теплий плед завжди залишатиметься незамінною частиною інтер’єру і навіть просто лежачи на дивані він завжди зможе нагадати про те, що тепло неподалік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про п’ять обов’язкових речей, які мають бути у кожного перед настанням холодів. Вони допоможуть вам провести цю зиму комфортніше, тепліше та без обморожень.