Утеплюємо будинок і готуємося до зими без опалення: поради від фахівця, який пережив холодний період в Ірпені

На думку експерта, його рекомендації підійдуть насамперед тим, хто живе у прифронтових областях

Багато українців змушені зустрічати зиму з тривогою, побоюючись, що можуть залишитися без централізованого опалення і навіть газопостачання.

Люди думають про те, як вижити у постійному холоді, а також як утеплити себе та будинок, швидко відремонтувати ушкодження, не допустити вогкості та хвороб.

Своїми порадами на цю тему поділився консультант із фінансування енергоефективних заходів Микола Ільїнов, який на початку повномасштабного вторгнення пережив холодний період в Ірпені у складних військових умовах, пише сайт "Вільне радіо".

Насамперед його рекомендації підійдуть тим, чиї житла знаходяться недалеко від зони бойових дій.

Злийте воду із системи опалення

Перше, про що варто подбати, перш ніж думати про утеплення – це вода, яка зараз може бути у трубах опалення.

"Централізоване опалення ще не запущене і його не починатимуть готувати, тому в системі і не повинно бути ніякої води", — каже Микола Ільїнов.

Щоб переконатися в ирму, що в системі немає води, зверніться до представників компанії, яка відповідає за опалення у вашому будинку. Якщо у вас індивідуальне опалення – незалежно від того, електричний у вас котел чи газовий – воду треба злити без вагань, каже експерт. Цієї зими повноцінно обігрітися навіть електричним котлом навряд чи вдасться. Це важливо зробити до "мінусів" на вулиці, адже труби можуть луснути, коли вода в них перетвориться на кригу.

Зливаємо воду із системи

Вікна забирають більшість тепла з дому

Через вікна з будинку виходить більша частина тепла, пояснює Микола Іллінов. А в умовах війни, коли поряд вибухають снаряди, насамперед страждають шибки на вікнах.

"Коли ми повернулися в Ірпінь після звільнення, зі 138 квартир у 135 було розбито вікна. У когось жодного вікна не вціліло, у когось 2-3. Зазвичай, коли немає вікон, натягують плівку, щоб менше було дощу і вологи у квартирі", — розповідає експерт.

Але зараз на вулиці осінь, тому плівка вже не допоможе, і потрібно вже зараз вікна слід готувати до зими та закривати листами ДВП, ДСП чи OSB.

"Я радив би замість плівки вставляти у вікна екструдований пінополістирол. Навіть якщо у вас металопластикові вікна, то прямо під штапики воно класно вставляється. Достатньо 3 см товщини, воно буде добре тримати тепло", — рекомендує фахівець.

Якщо немає можливості купити спеціальні утеплювачі, то можна забити вікна хоча б ковдрами. Це допоможе утримати тепло в будинку вночі.

Утеплювач для вікон

Ще одна проблема, з якою доведеться боротися в холодний період, – це надмірна вологість.

"Незалежно від того, чим ви зачините вікна, вдень, коли на вулиці буде сонечко, їх слід відкривати. Тому що основна проблема буде навіть не холод, а волога, яка залишатиметься у квартирі, якщо все повністю закрити. Важливо навіть на холоді вранці. трохи провітрити, щоби вологу витягло з квартири», — каже співрозмовник.

Якщо не провітрювати будинок, вологість посилюватиме почуття холоду. До того ж у будинку почне з’являтися пліснява, яка шкодить здоров’ю.

Дерев’яні вікна слід підготувати до зими поролоновими або гумовими ущільнювачами.

Використовувати скотч фахівець не радить: поганий не втримає тепло, а добрий потім відриватиметься разом із фарбою.

"У мене мама ще давно робила класну річ. Треба взяти якусь стару постільну білизну, яку час викидати, і розрізати по 5 см, намилити звичайним господарським милом і наклеїти по периметру вікна. Коли воно висихає, то класно тримає холод, а навесні ганчіркою вологою легко протер — і воно знялося", — радить Микола Ільїнов і нагадує залишити незаклеєну кватирку для провітрювання від вологості.

У багатоквартирних будинках слід спільними зусиллями із сусідами утеплити вікна у під’їздах. Їх рекомендують повністю зашити ДСП, ДВП, мінеральною ватою або пінополістиролом. Доведеться ходити в під’їзді із ліхтариком, але так ви збережете тепло.

Утеплити двері так само важливо

Вхідні двері у багатьох металеві. Часто це бюджетні варіанти, у яких є максимум ДСП. Найдешевші ж двері всередині можуть бути абсолютно порожніми.

"Двері — це 2 квадратні метри, через які можна втрачати тепло. Маючи тільки одні металеві двері, ви втрачатимете дуже багато тепла. По можливості зніміть декоративне зовнішнє покриття дверей і покладете всередину мінеральну вату ", — радить Микола Ільїнов.

Приборкувати холод допоможуть ще одні двері, навіть дерев’яні. Прошарок повітря між дверима зможе утримати тепло у квартирі.

Також між дверима та коробкою рекомендують додати гумові або поролонові ущільнювачі, щоб через щілини не гуляв вітер.

Ущільнювач

Не стеліть килим, якщо не зможете його сушити

У холодному будинку без опалення дивани, ліжка, килими та інші речі, зроблені з тканини, вбиратимуть вологу. Виявити її можна просто торкаючись руками поверхні: ви відчуєте, якщо вона буде сирою.

Класти на підлогу килим або матраци слід тільки, якщо ви зможете хоча б раз на тиждень за сонячної погоди виносити їх на вулицю просихати. Якщо цього не робити, через високу вологість там заведуть бактерії, кліщі та інші шкідники.

"У кухні взагалі нічого не потрібно класти на підлогу, бо ми там готуємо їжу, і там точно все тягтиме вологу ", — уточнює фахівець.

Підготуйте монтажну піну для тріщин

Окрім вікон, від вибухів можуть страждати й стіни. Вони можуть з’являтися тріщини, якими протяг буде видувати залишки тепла з будинку. Затикати їх ганчірками фахівець не рекомендує: вони вбиратимуть вологу, від чого буде лише гірше. Але є простий засіб, який допоможе впоратися із тріщинами.

"Щоб підготуватися до таких ситуацій, слід взяти монтажну будівельну піну. Це швидкий та теплий варіант. Є піна, яка працює навіть за мінусової температури", — каже Микола Ільїнов.

Середній балон піни коштуватиме приблизно 200 грн, а вистачить його має на 80-100 дірок залежно від розміру.

Однієї зими такий швидкий ремонт піна точно витримає, каже фахівець. Шпаклювати пошкоджені стіни зараз він не радить, бо при наступних вибухах з’являтимуться нові мікротріщини.

Піною можна навіть латати отвори в стінах від уламків снарядів.

"У нашому ОСББ, наприклад, були такі потужні вибухи поряд з будинками, що в моїй квартирі було два наскрізні отвори. Я їх теж запінив, зрозуміло, що це не на роки — потім штукатуритиму і фарбуватиму ", — розповідає Іллінов.

Піна для тріщин

Купуйте туристичну плитку

"У мене з собою була туристична газова плиточка в Ірпені. На ній можна нагріти якусь каву, локшину запарити, люди навіть супи-борщі готували", — розповідає експерт.

Туристичну плитку можна використовувати не лише на вулиці. В одній із кімнат можна прибрати з підлоги килими, покласти туди металевий лист та поставити грубку.

"Навіть якщо готувати сніданок, обід, вечерю, то на сім’ю з 3-х осіб, однієї плитки може вистачити на місяць. У мене невелика стояла на столі і навіть вона, поки ти готуєш їжу, віддавала тепло та гріла повітря у кімнаті ", — ділиться Ільїнов.

Туристична плитка

Буржуйка в будинках та квартирах

У приватних будинках можна поставити котел на дровах чи вугіллі. Паливо для нього краще закуповувати вже зараз, бо чим ближче до холодів, тим дорожче воно обійдеться. Для квартир такий варіант не підійде, зазначає фахівець.

"Так, можна поставити якийсь камін або буржуйку і кинути 2-3 поліна. Але це може призвести до пожежі або хтось не погасить полум’я, і люди задихнуться від диму", - пояснює фахівець.

Буржуйка в багатоквартирному будинку

Втім, якщо ситуація безвихідна, дотримуйтесь простих правил безпеки:

Під буржуйку покладіть металевий лист;

Навколо в жодному разі не повинно бути штор, покривал, килимів та інших легкозаймистих матеріалів;

Трубу для диму в жодному разі не виводьте у вентиляційний канал, тому що тоді ваші сусіди дихатимуть цим димом. Виводити її потрібно через кватирку принаймні за метр від стіни.

Підготуйте туристичні мішки, каремати та одяг для сну

Через вологість та шкідників краще спати не на ліжку чи дивані, а на туристичному карематі. Вони не вбирають вологу та захищають від холоду з підлоги. Це хороший варіант для сну, якщо у вас немає грошей на спальний мішок.

Підготуйте теплий одяг із натуральних тканин, тому що синтетика погано тримає тепло. Купуйте спортивний костюм, а ще краще – антибактеріальну термобілизну для холодних умов.

Каремати та спальний мішок

Передбачте хоча б два різні набори одягу для вулиці та сну, щоб вдень ви могли сушити нічний одяг, а вночі вуличний.

Також можна підготувати гумові грілки та наповнювати їх водою, нагрітою від багаття або туристичною плиткою. Покладіть грілку в спальний мішок або ліжко, і її тепла має вистачити на півгодини, щоб заснути.

Раніше "Телеграф" писав про те, як можна не боятися зимових холодів, що наступають, за допомогою особливої конструкції будинку або різних ноухау у вигляді порожніх пляшок і т.д.