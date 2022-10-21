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ЗСУ отримали засоби зв'язку та розвідки за сприяння Favbet Foundation

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
ЗСУ отримали засоби зв'язку та розвідки за сприяння Favbet Foundation Новина оновлена 21 жовтня 2022, 10:18

За сприяння фонду Favbet Foundation один із підрозділів Збройних сил України отримав 8 сучасних радіостанцій Hytera і тепловізор AGM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Техніка і спорядження надійшли в розпорядження підрозділу ЗСУ, який виконує бойові завдання на Харківському напрямку.

Як повідомлялося, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.