ЗСУ отримали засоби зв'язку та розвідки за сприяння Favbet Foundation

За сприяння фонду Favbet Foundation один із підрозділів Збройних сил України отримав 8 сучасних радіостанцій Hytera і тепловізор AGM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Техніка і спорядження надійшли в розпорядження підрозділу ЗСУ, який виконує бойові завдання на Харківському напрямку.

Як повідомлялося, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.