Зима з відключеними батареями: як українцям підготуватися до холодної пори року

Про деякі речі варто подбати до настання холодів

Через постійні атаки на критичну інфраструктуру України з боку росії, уряд попередив жителів нашої країни про те, що зима буде непростою, а в будинках стане прохолодніше. На цьому тлі з’явилося багато рекомендацій про те, що варто підготувати себе та своє житло до холодного сезону.

Як йдеться у матеріалі ТСН, голова Мінрегіону Олексій Чернишов закликав українців відвикати від того, що взимку можна жити з відчиненими вікнами. За планами уряду, температура повітря усередині будинків буде опущена до 16 та 18 градусів для кутових квартир.

Для того, щоб пережити зиму з комфортом варто в першу чергу потурбуватися про утеплення житла, а саме закрити всі щілини у вікнах і дверях за допомогою спеціальної плівки, поролону або герметика.

Мешканцям будинків із централізованим опаленням варто задуматися про покупку обігрівачів, а приватних – про наявність дров, вугілля чи іншого палива для печей. До речі, грубки теж варто купити, якщо їх досі немає.

Також необхідно заздалегідь продумати розташування "теплої кімнати", в якій взимку варто сконцентрувати всі джерела тепла, щоб не витрачати на обігрів всього житла.

Як би добре ви не продумали обігрів та утеплення будинку, а теплий одяг доведеться одягнути, тому варто подбати про його наявність. Також варто мати теплі пледи та ковдри.

Не виключено, що в будинках температура повітря падатиме і нижче за заявлені урядом градуси, а тому багато хто вже придбав електричні обігрівачі. Однак якщо в багатоповерхівці всі разом їх увімкнуть, тобто ймовірність, що електромережа не витримає, станеться коротке замикання і навіть пожежа. Щоб цього уникнути, експерти радять звернутися із запитом обстежити стан електропроводки будинку в обслуговуючу компанію та замінити або утеплити вікна. Ще краще, якщо можна провести комплексну енергомодернізацію будинку.

Нагадаємо, в умовах важкої зими можна вдатися до допомоги туристичного спорядження, яке спеціально створювалося для того, щоб допомогти вижити у складних умовах.