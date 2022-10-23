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Проходимо зиму з комфортом: поради українця, який пережив окупацію

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Проходимо зиму з комфортом: поради українця, який пережив окупацію Новина оновлена 23 жовтня 2022, 16:39

Майбутня зима буде складною

На тлі російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури багато українців з особливою увагою почали вести підготовку до зими, оскільки суттєво зросли ризики залишитися без світла, тепла і навіть газу.

Даними про свої запаси вирішив поділитися засновник маркетингової агенції roman.ua Роман Рибальченко у своєму твіттері. За його словами, він врахував свій досвід підготовки у січні-лютому та знаходження на окупованій території у лютому-березні.

Для виживання в заміському будинку він встановив дві печі та сформував запас дров твердих порід, а також купив два великі газові балони та газову плитку.

Крім того, він зазначив, що взяв бензино-газовий генератор на 6.5 кВт і сформував запас у 40 літрів бензину в каністрах. У будинку Рибальченко поклав теплу підлогу, встановив конвектори та електричну плитку, а також поставив бойлер на 100 літрів.

З переносних речей він порадив подбати про наявність туристичних пальників та газових балонів до них, кількох павербанків, спальників, намета, надувних килимків, термобілизни, зимового одягу та взуття, а також дрібниць на кшталт сухого спирту, запальничок та кресала.

Що стосується продуктів харчування, то тут набір дуже стандартний: крупи, макарони, олія, борошно, дріжджі, консервація та "снікерси".

Також він перейнявся наявністю запасу води, автономної свердловини та таблеток для очищення, а також запасом алкоголю.

Щоб мати зв’язок із зовнішнім світом, окрім дротового інтернету, чоловік обзавівся мобільним інтернетом і антеною, що посилює 4g, а також терміналом Starlink.

Для забезпечення автономії він також зібрав деякі речі, а саме:

  • аптечка та запас критичних медикаментів;
  • ніж та мультитули, набір інструментів;
  • рукавички для роботи з інструментами у різних умовах;
  • ліхтарики, батарейки та акумулятори, свічки;
  • протигази та таблетки від радіації;
  • набір посуду легкий та складний, мангал;
  • армований скотч та набір для ремонту одягу;
  • AM/FM радіо в асортименті, рації Баофенг;
  • копії документів, паперові роздруківки та книги з виживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як скоротити витрати електрики взимку, а також як підготувати себе до блекаутів.

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#Україна #Зима