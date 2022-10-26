5 неочевидних способів зігрітися взимку у квартирі

Можна використовувати те, що є під рукою

Фольга за батареями та утеплення вікон вже стали одними з популярних лайфхаків, як підготувати свій будинок до зимівлі без опалення. Але є й менш очевидні способи зігрітися у холодній квартирі чи будинку.

У американців є свої секрети — крім важких штор на вікна, що блокують не тільки протяги, а й сонячне світло, можна використовувати шторку для душу. Підходять прозорі і навіть найдешевші. Це запобігатиме проникненню холодного повітря, а сонячне тепло обігріватиме ваш будинок без проникнення холодного повітря. Якщо ви підете далі – можна закрити вікна прозорим пластиком та герметизувати його.

Полиця над батареєю або невеликий стіл можуть затримати тепло в нижній частині кімнати. Але слідкуйте, щоб він не перекривав відтік теплого повітря від радіатора. Полиця діє майже як щит, допомагаючи відводити тепло від радіатора назовні. Можна використовувати і на обігрівачах, але дотримуючись безпечної відстані.

Полиця над батареєю направляє повітря в них

Якщо використовувати фланель або фліс для постелі, спати на ньому буде значно тепліше. Їх можна використати і для нічного одягу. Зручні флісові або вовняні піжами підходять для сну в холодну пору року. Халати, ковдри з капюшонами і великі толстовки — чудовий одяг для дому, але якщо дуже холодно — гарні і для сну. Якщо ви часто розкриваєтеся, переконайтеся, що ноги в теплих шкарпетках.

Випікайте, а не варіть — зайва вологість у повітрі охолоджує приміщення, а тепло від духовки при випіканні пирога навпаки. У їжу можна додавати спеції. Щоправда, з помірною обережністю, переборщувати — завжди погана ідея.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для того, щоб будинок залишався теплим, важливо його добре ізолювати. Окрім вікон та дверей є й інші неочевидні місця витоку тепла. Використовувати при утепленні будинку необов’язково дорогі матеріали можна викрутитися і підручними засобами, наприклад пляшками.