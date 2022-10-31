Готуємось до зими без опалення: опубліковано "чекліст" робіт, які потрібно виконати до холодів
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Зима не за горами, і варто вже зараз почати готуватися до приходу мінусів за вікном
Щоб бути готовими до будь-яких "сюрпризів" майбутньої зими, українцям потрібно дуже відповідально поставитися до утеплення житла, виконавши низку простих вимог.
І що потрібно зробити? У "Київтеплоенерго" вирішили допомогти у цьому питанні, склавши своєрідний "чек-ліст" (список необхідних робіт).
Насамперед, звичайно, необхідно утеплити вікна та двері (так, наклеївши ущільнювач тощо – читайте, "Телеграф" неодноразово писав про це).
Ще один важливий момент: потрібно звільнити простір довкола радіаторів. Іншими словами: прибрати штори; відставити меблі та стільці з одягом тощо.
Не менш важливо теплоізолювати балкон.
Ну і, само собою, необхідно:
- використовувати енергоефективні прилади;
- економити електроенергію;
- встановити "розумні" терморегулятори, розетки тощо;
- усунути тепловтрати на горищі та у підвалі будинку;
- утеплити його стіни.
"Це прості рекомендації, що дозволяють комфортніше прожити майбутню зиму. Настав час підготуватися до холодів ще є", – вважають у "Київтеплоенерго".
Нагадаємо, що раніше у тому ж "Київтеплоенерго" розповіли про 7 способів економного використання електроенергії, які допоможуть українцям заощадити не лише саму енергію, а й гроші.
Зокрема, в електрочайнику слід кип’ятити лише необхідну кількість води (Як тобі таке, Ілоне Маск? – це не Твіттер купувати).
А також регулярно очищати чайник від накипу — це підвищить теплопровідність і знизить споживання електроенергії.
Крім того, рекомендується:
- Відсунути холодильник подалі від плити та радіаторів;
- Завантажувати "пральню" тільки на дозволений максимум;
- прасування починати з тих речей, які вимагають нижчої температури – після чого додавати температуру для відповідних речей;
- бойлер налаштовувати на оптимальну температуру;
- під час приготування їжі на електроплиті користуватися посудом із кришкою;
- замінити усі побутові прилади на економні.
Загалом, "суцільні нехитрі лайфхаки" — проте варто подумати над тим — можливо, вони допоможуть зберегти тепло в будинку і заощадити на оплаті комуналці?
Раніше "Телеграф" писав про простий прийом для вікон, який утеплить будинок і обійдеться в копійки.