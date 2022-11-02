Сидіти у темряві необов’язково: українцям дали пораду щодо економії електрики

В "Уренерго" дали кілька порад щодо економії електрики

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, через що уряд закликав населення до економії. Втім, це не означає, що необхідно повністю вимикати світло та опалення у своїх будинках та квартирах.

Як розповів член правління "Укренерго" Олексій Брехт в інтерв’ю виданню SPEKA, протягом восьми місяців війни енергетики намагалися робити все, щоб кінцеві споживачі не відчували того, що енергосистема страждає від дій окупаційних військ.

Проте зараз росіяни сфокусували свої удари безпосередньо на об’єктах енергетичної інфраструктури та ставить за мету її знищити, а тому впродовж зими Україні знадобиться допомога громадян.

При цьому він зазначає, що необов’язково сидіти у темряві та холоді, але є кілька порад, які допоможуть енергосистемі нашої країни.

Зокрема, він рекомендує включати енергомісткі пристрої в нічний час, вимикати світло в порожніх приміщеннях і не вмикати всі пристрої одночасно.

"Ми не знаємо планів росіян, але за характером останніх атак, думаю, вже всі зрозуміли, що зима буде надважкою", — додав Брехт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які речі виявляться в будинку незамінними, якщо раптово буде відключено світло та газ. У світлі зими, що наближається, яка обіцяє бути непростою, слід знати подібні дрібниці.