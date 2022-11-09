Українські артилеристи й зв’язківці отримали позашляховик і мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation
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Favbet Foundation продовжує допомагати транспортом ЗСУ
За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation зв’язківці й артилеристи Збройних сил України отримали позашляховик і мікроавтобус для виконання бойових завдань на передовій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Захисники України отримали авто підвищеної прохідності для забезпечення польового вузла зв’язку.
Мікроавтобус надійшов у розпорядження протитанкового артилерійського дивізіону.
Автомобілі вже допомагають українським воїнам виконувати бойові завдання на сході країни.
Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.
За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.