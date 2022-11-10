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Підрозділи ЗСУ отримали комплекти зимової амуніції за сприяння Favbet Foundation

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Підрозділи ЗСУ отримали комплекти зимової амуніції за сприяння Favbet Foundation Новина оновлена 10 листопада 2022, 14:21

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation підрозділи ЗСУ, в яких несуть службу працівники Favbet, отримали комплекти зимової амуніції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

До комплектів входять речовий рюкзак, комплект зимової форми, утеплене взуття, тактичні рукавиці, балаклави, термобілизна та зимові спальники.

Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.