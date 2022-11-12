Чим треба запастися на зиму: поради волонтерки, яка пережила окупацію

Вода, їжа та ліки є найважливішими речами при формуванні запасів

Через постійні удари по об’єктах критичної інфраструктури з боку росіян українці мають пережити найскладнішу зиму в історії незалежної України. Тому багато мешканців нашої країни почали формувати запаси необхідних речей, щоб зробити проходження холодного сезону комфортнішим.

Однак є речі, про які просто необхідно подбати заздалегідь. Так волонтер із Чернігова Ірина Тимофеєва, яка пережила окупацію навесні 2022 року, розповіла виданню "Главком" про те, що має бути у кожному будинку.

Насамперед на випадок перебоїв зі світлом і газом вона радить запастися їжею швидкого приготування або тієї, яку готувати не треба. Сюди відносяться консерви, крупи, макарони звичайні та швидкого приготування, сухі пюре та сухофрукти, консервація та галети.

Водночас вона зазначає, що критично важливо мати запаси води, це стосується як питної, так і технічної. Також необхідно заздалегідь дізнатися, де її можна дістати, це стосується свердловин та підприємств. На випадок, якщо під рукою є лише технічна вода, то непогано запастися таблетками для знезараження.

Якщо ж такими таблетками запастися не вдалося, то варто запастися пігулками від діареї.

За її словами, в подібних умовах необхідно дуже серйозно ставитися до самопочуття, оскільки краще не допустити розвитку хвороби, аніж потім боротися з усіма симптомами в умовах, коли медичної допомоги може й не бути.

"Одразу ж, коли з’являється нежить, треба лікувати. Але найголовніше — це горло. Відразу починайте приймати ліки, доки не почалися проблеми з легенями", — сказала Тимофєєва.

Також вона порекомендувала створити запас ліків наперед. В аптечку варто покласти:

знеболювальні;

ліки проти кашлю;

ліки для зниження температури;

препарати для лікування артритів, оститів, гострого болю у суглобах;

ліки для зняття запалення горла;

препарати для закладеного носа та нежиті;

ліки, які ви постійно приймаєте;

ліки для шлунка та підшлункової залози.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві внутрішніх справ дали пам’ятку про те, що робити українцям у разі, якщо світла та тепла немає тривалого часу — добу чи більше.