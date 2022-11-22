Безкоштовно: евакуація маломобільних та лежачих людей з прифронтових зон України

Благодійна організація ADRA Ukraine пропонує безкоштовну евакуацію з прифронтових зон на більш безпечну територію держави постраждалому від збройної агресії рф населенню України. Особливо це стосується людей пенсійного віку, осіб з інвалідністю, лежачих та важкохворих. Допомога реалізується за сприяння уряду Канади у межах проєкту LEAP. Діяльність охоплює Харківську, Дніпропетровську, Луганську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку та Київську області.

У напрямі евакуації задіяні парамедик, 10 автобусів та 2 автівки швидкої допомоги, які на регулярній основі здійснюють рейси. Ці автівки застосовуються для транспортування людей пенсійного віку, осіб з інвалідністю або важкохворих.

В листопаді ADRA Ukraine за проханням організації Help for Ukrainians надала допомогу в евакуації маломобільних людей пенсійного віку з міста Запоріжжя до міста Дніпра, для подальшої їх евакуації на західну Україну. З огляду на вік та стан здоров’я пасажирів, їх вирішили евакуювати автівкою швидкої допомоги під наглядом лікаря. Незважаючи на нелегкі обставини, евакуйованих успішно доставили до пункту подальшого транспортування.

Загалом від початку проєкту допомогу в цьому напрямі вже отримали понад 5 600 осіб. Робота в цьому напрямі триває.

Щоб отримати безкоштовні послуги евакуації з прифронтових зон, ви можете звернутися по допомогу в ADRA Ukraine кількома способами. Перший з них — за номерами телефонів гарячої лінії:

+380672036248;

+380505720407.

Також можна перейти на офіційний сайт ADRA та заповнити форму або повідомити про свою проблему в особистих повідомленнях у соцмережах.