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Favbet Foundation передав захисникам України ще один мікроавтобус

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Favbet Foundation передав захисникам України ще один мікроавтобус Новина оновлена 05 грудня 2022, 11:04

Благодійний фонд Favbet Foundation передав до Національної гвардії України мікроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу фонду.

Автомобіль допоможе підрозділам Нацгвардії під час виконання бойових завдань на передовій у східних областях України.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

З початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 45 автомобілів.

Усі вони допомагають захисникам України виконувати завдання у зоні бойових дій.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ та потерпілому від війни населенню.