Львівська тютюнова фабрика заявляє про інформаційні атаки на неї та одного з власників, буде звертатись до суду - заява

На ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко групп" та її акціонера чиняться інформаційні атаки

На ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко групп" (Львівська тютюнова фабрика) та одного з власників підприємства протягом листопада-грудня цього року скоєно низку інформаційних атак з метою дискредитувати ділову репутацію та завдати шкоди діяльності, через що вони звертаються до суду з багатомільйонними позовами щодо ініціаторів та виконавців інсинуацій.

Про це йдеться у заяві пресслужби ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко групп", розповсюдженій у понеділок, 12 грудня, у якій представники підприємства відкидають усі звинувачення та заявляють про намір направити отримані через суди кошти на підтримку Збройних сил України.

У пресслужбі компанії відмічають, що для інформаційних атак "були задіяні як публічні футбольні функціонери різного рівня України, так і анонімні канали поширення інформації, зокрема, із-за кордону".

"З огляду на це зі всією відповідальністю заявляємо, що наша компанія працює виключно в межах правового поля України, дотримуючись усіх норм законів та інших регуляторних актів, зокрема, щодо сплати податків", — йдеться у заяві.

Як доказ неправдивості звинувачень, у пресслужбі наводять дані щодо сплати податків за минулі роки: у 2018 році компанія сплатила 2,892 млрд грн податків, у 2019 році – 3,299 млрд грн, у 2020 році – 7,209 млрд грн, у 2021 році – 4,099 млрд грн, а в 2022 році – 4,709 млрд грн.

"На підприємстві стабільно працює та отримує зарплату понад півтори тисячі працівників", — додають у пресслужбі.

Також у заяві підкреслюється, що з перших днів російської воєнної агресії щодо України підприємство активно надає допомогу вимушеним переселенцям, які прибули до Західної України, забезпечуючи їх, зокрема, продуктами харчування та предметами особистої гігієни. Особливу увагу приділяє підтримці ЗСУ, надаючи нашим захисникам матеріальну та технічну допомогу – її не зупиняли ні на день. За це були неодноразово відзначені низкою нагород командуванням ЗСУ.

"В нинішніх умовах безпрецедентної кампанії з дискредитації ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко групп" та одного з його власників ми змушені звернутися до суду з багатомільйонними позовами щодо ініціаторів та виконавців брехливих та нікчемних інсинуацій. Юристи в рамках судового процесу спростують і відкинуть всі брехливі наклепи на адресу підприємства та одного з власників. Як приміром, щодо отримання у використання виробничих потужностей інших фабрик, закритих правоохоронними органами", — заявляють у компанії.

Також у пресслужбі висловили впевненість, що усім протиправним діям буде дано справедливу правову оцінку, а усі зловмисники понесуть справедливе покарання.

"Усі мільйони гривень, отримані за результатами судових засідань, будуть відразу направлені на підтримку Збройних Сил України для якнайшвидшої перемоги нашої держави над росією", — запевнили в компанії.

Також пресслужба ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко групп" закликала ЗМІ утриматися від поширення неправдивої інформації щодо діяльності компанії та її акціонерів.

"Нікчемність усіх інсинуацій доведе суд. У свою чергу підприємство готове відповісти на усі журналістські запити щодо своєї діяльності", — додали у пресслужбі.