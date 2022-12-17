Як не дати ногам замерзнути взимку: три головні поради

Прості правила комфортного проходження холодного періоду

Настання зими підвищило ризики отримати переохолодження, а першими від холодів традиційно страждають ноги. При тому, кожен знає, що якщо ноги замерзли, то це загрожує розвитком застуди або інших захворювань.

Однак, як мовиться в матеріалі "УНІАН", зберегти своє здоров’я та позбутися пов’язаного з холодами дискомфорту досить просто, якщо дотримуватися простого набору рекомендацій.

Взуття

Зимове взуття не повинно щільно облягати ногу, оскільки в такому випадку буде порушено нормальний кровообіг і ступні відразу замерзнуть. Якщо ж між шкірою та стінками взуття зберігатиметься невеликий прошарок повітря, то це дозволить зберегти тепло.

Саме взуття повинне мати не менше двох сантиметрів товщини підошви, а також теплу підкладку із шерсті або хутра.

Устілки

Вовняні або хутряні устілки на зиму підійдуть набагато краще, ніж звичайні повстяні. При цьому якщо вони матимуть алюмінієву підкладку, це дозволить більш ефективно зберегти тепло.

Однак врахуйте, що такі устілки товщі за звичайні, а тому важливо стежити за тим, щоб взуття не стало тісним.

Шкарпетки

Теплі шкарпетки із вовни чудово допоможуть зберегти тепло в ногах. У разі сильних холодів, ніхто не забороняє одягнути відразу дві пари, але знову ж таки, якщо у взутті буде зберігатися прошарок повітря.

Взимку також не рекомендується носити тонкі панчохи та колготки. Товщина зимових варіантів повинна починатися зі 100 ден, а перевагу варто віддати бавовняним або вовняним варіантам.

І, звичайно ж, завжди треба стежити за виконанням головного правила — ноги повинні залишатися сухими.

Якщо ноги все ж таки замерзли, то і на цей випадок є кілька простих рекомендацій:

не стійте на місці, продовжуйте рухатися і ворушити пальцями, а якщо є можливість, випийте гарячого чаю;

вдома відразу ж розітріть ноги і зробіть гарячу ванну, проте слідкуйте за тим, щоб спочатку вода не була занадто гарячою;

наберіть теплої води у грілку або пляшку і покладіть під ноги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, щоб взуття не промокало від сльоти, а також якщо ноги все ж таки промокли.