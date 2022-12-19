БПЛА замінять далекобійну ракетну зброю? Яка техніка допоможе Україні перемогти у війні

Якого озброєння потребують ЗСУ для захисту повітряного простору України та здійснення потужного контрнаступу.

З першого дня повномасштабної війни з росією надання Україні західного озброєння та військової техніки було однією з ключових тем для обговорення на міжнародній політичній арені. Після 10 місяців протистояння українців окупаційним військам РФ колективний Захід все ще вагається щодо надання нам деяких видів зброї та техніки, побоюючись ескалації конфлікту. Попри це, станом на сьогодні бійці ЗСУ ведуть контрнаступ одразу у декількох напрямках, а зс рф, програючи на полі бою, продовжують тероризувати критичну інфраструктуру України.

Якого озброєння потребує українська армія на даному етапі війни, і які розробки Укроборонпрому можуть компенсувати дефіцитну західну техніку, в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки Олександр Коваленко.

Нещодавно в Укроборонпромі повідомили про завершення розробки нової моделі БПЛА. Він виконуватиме функції не лише "дрона-камікадзе" з дальністю дії до 1000 км, а й платформоносія, який може бути коригуючим або ударним. Чи можуть такі безпілотники стати альтернативою далекобійній зброї, поставки якої в Україну поки не здійснюються?

- До 2014 року військово-промисловий комплекс України не приділяв достатньої уваги БПЛА. Проте за останні 8 років дрони, дійсно, посіли важливе місце в переліку техніки та обладнання, що вироблялося Укроборонпромом і використовувалося українською армією. Ми накопичили багато напрацювань, але вони більшою мірою стосувалися розвідувальних БПЛА. Що ж до "дронів-камікадзе", то ця тема не мала розвитку, ані в Україні, ані в рф, через неможливість реалізації з технічної точки зору.

Брак сучасних технологій і недостатність фінансування завжди були головними проблемами вітчизняної військової промисловості. До 2022 року наші міжнародні партнери не надавали Україні технічних і технологічних рішень, але зараз ми починаємо отримувати їх, причому одразу у різних напрямах. Це дозволило нам створити проект БПЛА великої відстані дії з серйозною бойовою частиною, яку можна порівнювати з боєприпасами великого калібру і навіть більше.

Такі дрони (якщо вони дійсно сучасні, а не Shahed-136 та 131) можна дуже ефективно використовувати проти об'єктів на підконтрольній ворогу території. Технічні та технологічні рішення – це те, що дає нам можливості для боротьби з комплексами ППО, РЛС та іншими. Для прикладу, у іранських "шахедів" досить потужна бойова частина, але вони менш технологічні, тому наша система ППО успішно їх знищує. У підсумку ми маємо БПЛА, які дійсно можна використовувати як альтернативу далекобійній ракетній зброї.

- Зараз активно обговорюють питання передачі Україні американських зенітних ракетних комплексів Patriot. У чому цінність цього озброєння, і чому ми так довго його не отримували?

- Важливо розуміти, що на самісінькому початку, коли мова йшла про підсилення нашої протиповітряної оборони, проблему становили не лише бюрократичні процеси. Розміщення в Україні ЗРК Patriot супроводжується ще й технічними складнощами. Попри те, що ця техніка була розроблена наприкінці 1970-х років, вона вважається однією з найбільш технологічних серед ЗРК, адже "патріоти" постійно проходили модернізацію з урахуванням усіх вимог сучасних війн.

Інтеграція цього досить складного в технічному сенсі комплексу в нашу систему ППО, яка працює здебільшого на техніці радянського зразку, — тривалий процес. На відміну від систем малої та середньої відстані дії (таких, як IRIS-T або NASAMS), інтегрування ЗРК Patriot великої відстані дії вимагає ретельної підготовки, на це може піти рік чи навіть більше. Не виключено, що протягом всього цього часу наші міжнародні партнери долали не лише бюрократичні перепони, а й займалися вирішенням технічних проблем та реалізацією програм з підготовки екіпажів та операторів для цих ЗРК.

- Поставки якої зброї дали б нам зараз значну перевагу на полі бою і можливість здійснення прориву в найскладніших напрямках?

— Окрім вищезгаданих ЗРК для забезпечення протиповітряної оборони, найгострішою є потреба у достатній кількості артилерії та боєкомплекту до неї. Це озброєння має вирішальне значення під час контрнаступальних та оборонних дій. Також ми потребуємо великої кількості ББМ на колісному та гусеневому шасі – середньої легкоброньованої техніки, яка за рахунок своєї маневреності успішно використовується для швидких штурмових дій. Саме вона стала у пригоді нашим бійцям під час контрнаступу в Харківській області, нівелюючи можливості ворожої артилерії – ворог просто не встигав відпрацьовувати по ній.

- Масовані атаки критичної інфраструктури України з боку рф тривають, завдаючи серйозних ушкоджень нашим стратегічним об'єктам. Показники ураження ворожих ракет та БПЛА силами української протиповітряної оборони досить високі, проте не сягають 100%. Яким чином можна посилити захист наших міст і критичної інфраструктури?

- Сьогодні нам вкрай необхідно якомога більше комплексів ППО. Ми можемо забезпечувати ешелонований захист нашого повітряного простору, але Україна – велика країна, тому встановити такі системи у кожному районі кожної області ми поки не маємо змоги. Прориваючись у повітряний простір України, російські ракети можуть влучити саме туди, де захисту все ще нема.

Західні партнери надають нам досить якісне та високотехнологічне озброєння, яке ефективно виконує свої основні функції, але ми потребуємо його у більшій кількості. Мова йде про ЗРК малої, середньої та великої відстані дії. Останні – це не лише Patriot, а й комплекси SAMP-T, створені саме для знищення балістичних ракет, які РФ може закуповувати у Ірану. Зенітні ракетні комплекси цього типу можемо отримати від Франції та Італії.

Для нас безумовно важливі і якість, і кількість. Адже силам протиповітряної оборони необхідно забезпечити не просто буфер безпеки, який можна пробити масованим обстрілом, а тотальний захист повітряного простору України.