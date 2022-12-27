Довгі зимові канікули: як подбати про безпеку дітей

В Україні запустили спеціальний бот, який допоможе дітям залишатися у безпеці під час канікул

Після початку повномасштабної війни українцям довелося адаптуватися під нові умови життя, в яких є постійні ризики обстрілів та безліч небезпечних "подарунків" від росіян на вулицях. Все це становить особливу небезпеку для українських дітей, які до того ж виходять на довгі зимові канікули.

Як інформує "Нова українська школа", у деяких регіонах діти підуть на канікули на цілий місяць, через що батькам варто подбати про те, щоб ті знали правила безпеки на випадок раптової небезпеки.

Зазначається, що в середині листопада в Україні запустили чат-бот "Воби2", який в ігровій формі дозволяє дітям дізнатися, як правильно поводитися в тій чи іншій ситуації.

Нині ним скористалися понад 10 тисяч дітей. Проте деякі відповіді викликали у фахівців настороженість.

Наприклад, більше чверті всіх дітей відповіли, що при втраті в натовпі цінної речі варто її пошукати чи попросити іншого знайти. В умовах, що натовп рухається в паніці, це може становити для дитини пряму небезпеку постраждати від непередбачуваного руху людей.

Ще 7% дітей повідомили, що якщо помітять залишену окупантами техніку, вони готові покликати сусідів, щоб розібрати її на металобрухт. Тобто 7 зі 100 українських дітей можуть потрапити в небезпеку, якщо покинута техніка виявиться замінованою.

Експерти НУШ рекомендують дорослим та дітям скористатися ботом, щоб перевірити свої знання, а також ознайомитися з "Абеткою безпеки", щоб зимові канікули пройшли безпечно і всі учні повернулися за свої парти після поновлення навчального процесу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що потрібно батькам, щоб безпечно відправити дітей за кордон та які документи їм доведеться зібрати.