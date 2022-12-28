Favbet Foundation допоміг з евакуацією жителів Херсона, що перебуває під обстрілами РФ

За сприяння Favbet Foundation тисячі жителів Херсона змогли безпечно евакуюватися

Тисячі жителів Херсона, що перебуває під російськими обстрілами, змогли безпечно евакуюватися за сприяння фонду Favbet Foundation. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

За сприяння фонду евакуаційний транспорт було забезпечено паливом. Також забезпечено доставку 139 генераторів з Чехії до Херсона для допомоги населенню в умовах нестабільного електропостачання.

Окрім того, за останні два тижні за сприяння фонду 91 людина евакуйована з Очакова Миколаївської області, також залишено паливо місцевій громаді для заправки генераторів.

Favbet Foundation також допоміг у доставці 10 тонн медикаментів до Харкова.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 55 авто — позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.