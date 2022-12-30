Рус

ЗСУ отримали 60 авто за сприяння Favbet Foundation

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
ЗСУ отримали 60 авто за сприяння Favbet Foundation Новина оновлена 30 грудня 2022, 15:04

Разом з авто захисники України отримали необхідні для облаштування передових позицій технічні засоби

Благодійний фонд Favbet Foundation разом із компаніями-партнерами від початку повномасштабного вторгнення росії передали для потреб Збройних сил України та інших сил оборони вже 60 автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Зокрема, Favbet Foundation передав для одного з підрозділів Національної гвардії України черговий позашляховик Mitsubishi L200. Цей автомобіль уже вирушив в Донецьку область і допоможе українським бійцям виконувати бойові завдання на передовій.

Крім того, захисники України отримали від Favbet Foundation 3 мікроавтобуси.

Два Volkswagen Transporter отримали підрозділи ЗСУ, які тримають оборону в районі Бахмута.

Разом з авто захисники України отримали необхідні для облаштування передових позицій технічні засоби. Одне з цих авто в район Бахмута самостійно доправили співробітники компаній-партнерів фонду.

Один із підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони отримав від Favbet Foundation мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Авто допоможе українським розвідникам у виконанні спеціальних завдань, направлених на посилення оборони країни.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.

Теги:
#Favbet Foundation