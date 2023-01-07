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"Головне не забувай мріяти" — як Оля Полякова допомогла фонду "Мрія" втілити бажання доньки полоненого

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Оля Полякова вирішила підтримати маленьку шанувальницю Новина оновлена 07 січня 2023, 11:28
Оля Полякова вирішила підтримати маленьку шанувальницю

Виконувати дитячі мрії — завжди важливо, а особливо у часи війни

"Головне — не забувай мріяти, тому що мрії обов'язково збуваються!" — так Оля Полякова на прохання благодійного фонду "Мрія" привітала свою прихильницю з Новим Роком. Тато дівчинки уже 10 місяців у полоні, окупанти взяли його у заручники покидаючи Київщину.

Тетяна Комлик, виконавчий директор благодійного фонду "Мрія", разом із командою зустрічалася із родинами військовополонених і цивільних бранців на Київщину в період різдвяних свят. Волонтери уже навідалися до понад 50 родин і Тетяна (відома під псевдонімом Татуся Бо) поділилася однією з щемливих історій.

"Після окупації Київщини, росіяни відходячи, сцикливо забирали з собою цивільних у полон. Я не знаю точної кількості родин, чий тато, мама, син або донька потрапили в полон. В одній з родин, до яких ми їздили з "доставкою" дитячих мрій саме така історія, тато цивільний і увесь цей час він в полоні. І троє дітей щодня чекають і виглядають його.

Середня донька, в нашій приватній розмові поділилася, що дуже любить співачку Олю Полякову, знає її пісні і дуже мріє про зустріч. Цього вистачило, аби дістати всіх близьких і знайомих, щоб дівчинка отримала особисте привітання від своєї улюбленої співачки", — розповідає Тетяна.

Татуся Бо додала, що свої мрії після 24 лютого вона вже влітку повертала з психотерапевтом. Адже в кожну з них прилетіли ракети, зайшли окупанти. Зараз, кожного вечора вона зі своїми дітьми мріє: про кудлатого пса, про велику і світлу вітальню.

"Дитячі мрії в наші часи — це надзвичайно важливо. Важливо, щоб вони продовжили мріяти. І кожен раз ми хапаємось за кожну дитячу мрію, за кожен паросток. Адже з цих маленьких паростків мрій мають вирости крила великої і могутньої української мрії.

Я дякую Олі Поляковій за це вітання. Вона має знати, що зробила хоч на мить щасливішою одну чудову дівчинку", — зазначає Тетяна.

"Головне — не забувайте мріяти, — переконана Тетяна. — Це робить нас людьми. Це дає нам сили. Адже здійснення маленьких мрій дає поштовх для того, щоб великі ставали реальністю!"

Тетяна Комлик (Татуся Бо) — письменниця і волонтерка, виконавчий директор Благодійного Фонду "Мрія".

*Благодійний фонд "Мрія" допомагає родинам військовополонених і цивільних бранців. Сьогодні понад 8000 військових і близько 2000 цивільних перебувають в полоні і потерпають від знущань російських варварів. Їх рідні не повинні лишатися сам на сам перед прірвою горя і невідомості. Діяльність фонду зосереджена надавати юридичну допомогу у забезпеченні виплат і гарантій, пошуку рідних; психологічну і фінансову підтримку.

Фонд заснувала парамедикиня, волонтер і звільнена з російського полону Юлія Паєвська (Тайра). "Мрія" об’єднує співпрацю бізнесу, українців, небайдужих людей закордону для того, щоб українські родини полонених відчували підтримку і легше переживали очікування своїх рідних із російських в’язниць.

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#Різдво #Оля Полякова