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Три ключових напрямки роботи Favbet Foundation попали в рейтинг "Відповідальна країна"

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Три ключові напрямки роботи Favbet Foundation потрапили до рейтингу "Відповідальна країна" Новина оновлена 24 січня 2023, 15:51
Три ключові напрямки роботи Favbet Foundation потрапили до рейтингу "Відповідальна країна". Фото прес-служба

З початку війни абсолютна більшість проектів фонду орієнтована на допомогу переселенцям та ЗСУ

Три ключових напрямки роботи Favbet Foundation — допомога ЗСУ, переселенцям та підтримка програм у сфері освіти, здоров’я та спорту — попали в рейтинг "Відповідальна країна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.

"Упродовж двох років Favbet Foundation працював над створенням в Україні умов для розвитку суспільства та підтримки державних програм. Команда сприяла реалізації і брала фінансову та організаційну участь у понад 100 програмах у сфері освіти, здоров’я та спорту. Сьогодні Favbet — основний донор фонду", — йдеться в матеріалі.

З початку війни абсолютна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу переселенцям й українській армії.

"Favbet Foundation адаптувався до нових реалій і чітко розуміє, що здолати ворога можливо лише допомагаючи ЗСУ. Тому фонд робить все можливе, щоб швидко та якісно закривати потреби українських військових", — йдеться в матеріалі.

Сьогодні за сприяння фонду десантники, артилеристи, піхотинці, ППО й інші підрозділи ЗСУ отримали понад 60 авто (позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки), швидкісні квадрокоптери, антидронові рушниці, тепловізори, амуніцію, різне технологічне обладнання та безліч необхідного на фронті.

Загалом фонд допоміг українській армії на десятки мільйонів гривень. До прикладу, близько 5 млн грн переведено на спецрахунок Національного банку України і підтримку United24.

Крім того, команда фонду розробила логістичні маршрути для перевезення понад 100 тонн гуманітарної допомоги. Понад 10 тонн самостійно перевезли з Хорватії до України.

За сприяння фонду тисячі людей змогли безпечно евакуюватися з прифронтових районів. Евакуаційний транспорт регулярно забезпечується паливом.

Також Favbet Foundation забезпечив речами першої потреби переселенців, які були вимушені через війну тікати зі свого дому в Івано-Франківську область.

До початку повномасштабної війни в Україні благодійний фонд уже фінансово та організаційно сприяв реалізації понад 100 програм у сфері освіти, здоров’я та спорту.

Серед них: передача 4300 ПК для сільських бібліотек у 15 областях України в межах спільного з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом президента та Українською бібліотечною асоціацією impact-проекту "Цифровізація бібліотек".

Нагадаємо, у 2022 році за сприяння фонду Favbet Foundation ЗСУ отримали 60 авто, 60 дронів і сотні одиниць високотехнологічного обладнання — тепловізори, прилади нічного бачення, приціли, сиcтеми зв’язку, антидронові рушниці тощо.

Кім того, група компаній Favbet у 2022 році направила до державного бюджету 140 млн грн в якості плати за ліцензії на організацію азартних ігор. Ця сума не включає всіх інших податків та зборів з поточної діяльності компаній.

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#Проекти #Favbet Foundation