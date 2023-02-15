"Україна – не просто нація, а ідея. Перемога буде скоро" – конгресвумен Каптур на KJF-2023

Конгрес США продовжуватиме підтримувати зусилля України у війні проти Росії, каже конгресвумен

Конгресвумен від Демократичної партії, співголова українського кокусу (група підтримки) в Конгресі США Марсі Каптур вважає, що Україна – це ідея, а не просто нація, і перемога України у війні проти Росії важлива для самої концепції свободи, тому Сполучені Штати й надалі будуть підтримувати її. Про це вона заявила під час виступу на Kyiv Jewish Forum – 2023, який проходить у Вашингтоні.

"Україна є не просто нацією. Вона є ідеєю, що люди, які раніше були поневолені, тепер можуть бути вільними, і коли цей момент настане, життя мільйонів людей з часом стане кращим", — сказала Каптур.

Конгресвумен зазначила, що, попри різні підходи до підтримки України з боку Республіканської та Демократичної партій, ця підтримка є сильною з обох політичних боків.

"Я думаю, що Конгрес продовжуватиме підтримувати зусилля України, наскільки це можливо, — за допомогою обладнання та поставок", — заявила вона.

Каптур також додала, що президент Росії Володимир Путін поводиться так, ніби зараз 1930 рік, він відстав від часу та не приймає можливості для свого народу увійти у сучасну епоху. На її переконання, Росія постане перед міжнародними трибуналами за терор, вбивства та ґвалтуваня мирних жителів України, вбивство дітей і торгівлю людьми.

"Росія поводить себе божевільно. Вона є експансіоністською та грабіжницькою державою. Порушивши кордон України, яка була незалежною понад три десятиліття, вона порушила всі норми міжнародного права. І тому вона платитиме високу ціну. Зараз санкції починають послаблювати її. І, сподіваюся, у Росії знайдеться достатньо людей, які визнають, що так тривати більше не може", — вважає Каптур.

Першочерговим завданням вона вважає перемогу України. "Перемога буде скоро, я сподіваюся, США відіграватимуть у ній головну роль", — додала конгресвумен від Демократичної партії.

Нагадаємо, що перший Kyiv Jewish Forum відбувся у 2019 році, його ініціатором є президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін. Форум став щорічним, його традиційними учасниками є президенти України та Ізраїлю, члени парламентів та урядів, в тому числі Сенату і Палати представників США.

Основний майданчик KJF-2023 – Вашингтон. Форум приурочений до річниці початку повномасштабного російського вторгнення на територію України і проходить під гаслом "Stand with Ukraine".

KJF організований у партнерстві з провідним єврейським світовим медіа Tablet. Медіапартнери: NV, Obozrevatel, РБК-Україна, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.